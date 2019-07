La Ferragni offesa mentre stava uscendo da un taxi | ' Senza trucco sta una m '

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Chiaraè una delle influencer più conosciute ed amate in Italia. Le sue attività quotidiane sono molto amate e seguite sui social da parecchi fan, che adorano osservare attimi della sua vita sia in ambito lavorativo con la famiglia. Come ogni influencer però, la moglie di Fedez non è esente da critiche e commenti negativi, che non tardano mai ad arrivare quasi sotto ogni foto pubblicata dalla stessa nell'arco delle giornate. La donna è solita rispondere in modo molto ironico a chi ha da ridire sul suo conto. Questa volta, ad averlanon è stato un fan su i social, ma una donna incontrata per stradasirecando a lavoro. La critica ha parecchio colpito la, che ha deciso di fare un post su Instagram per far riflettere i suoi seguaci. Chiararacconta su IG cosa le è accaduto nella giornata di ieri Lacondivide con i suoi seguaci molti ...

infoitcultura : “Sei corta e chiatta, smetto di seguirti” – Valentina Ferragni risponde all’offesa - StraNotizie : 'Sei corta e chiatta, smetto di seguirti' - Valentina Ferragni risponde all'offesa - chiaraconlach : Io l’acqua di €8 l’ho pagata a un raduno che Chiara Ferragni si è sentita offesa a confronto -