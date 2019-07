(Di giovedì 4 luglio 2019) Pietro Sini, 55enne vicebrigadiere di Sassari, l'anno scorso ha riconsegnato la benemerenza in polemica con lo Stato: "E adesso arriva la ripicca". Lo Stato vuole 1.410 euro. Si tratta delle spese sostenute per realizzare la medaglia. E lui gli fa causa e si rivolge a Matteo Salvini, "che fa del rispetto per i militari e delle forze dell'ordine uno dei suoi punti d'onore..."