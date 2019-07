huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Laper evitare la procedura di infrazione è stata “molto forte” e anche per il prossimo anno bisognerà mettere in conto di fare un, seppur “minimo”, nuovo aggiustamento. Il giorno dopo l’archiviazione della procedura di infrazione da parte dellaeuropea, il ministro dell’Economia Giovanniammette che lo sforzo c’è stato, eccome, anche se non di manovra correttiva “nel senso tradizionale del termine” si è trattato. Laè stata in qualche modo ‘spontanea’, una revisione “del bilancio” frutto del buon andamento della finanza pubblica. Dovuto in gran parte, dice il ministro, alla politica “prudente” del governo.Si è trattato comunque di un intervento “efficace”, scrivono Valdis Dombroskis e Pierre Moscovici in ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: La Commissione Ue tiene l'Italia sotto osservazione. Tria promette una correzione dei conti anche nel 2020 https://t.co… - simplicissimus : RT @HuffPostItalia: La Commissione Ue tiene l'Italia sotto osservazione. Tria promette una correzione dei conti anche nel 2020 https://t.co… - HuffPostItalia : La Commissione Ue tiene l'Italia sotto osservazione. Tria promette una correzione dei conti anche nel 2020 -