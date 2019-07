ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Abbiamo scritto dell’interesse delper Erick, 25enne centrocampista del Bologna. Come scritto nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, Giuntoli ha avuto diversi contatti con l’agente del giocatore, Fernando Felicevich. L’affare alletta non poco il club di De Laurentiis perché sul cileno c’è unadi 12di. Un bell’affare, secondo gli azzurri. Oggi, però, spunta una curiosità. La, da contratto, salirebbe a 15nel caso del trasferimento ad uno dei primi 25 club del ranking Uefa. Ebbene: ilè tra questi. L'articolo Ladi, per ilda 12 a 15diilsta.

napolista : La clausola di Pulgar, per il Napoli, aumenta da 12 a 15 milioni di euro Lo prevede il contratto del cileno in caso… - SiamoPartenopei : Il Mattino - Lozano e Veretout si allontanano, tre nomi per il centrocampo. Pulgar piace ma non è previsto pagament… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: E intanto il #Napoli deve guardarsi le spalle dall'assalto #Pulgar di una big spagnola.. -