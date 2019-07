Kate Middleton e il Principe William | foto

Kate Middleton - un'amica di Lady Diana afferma : 'Le due sarebbero andate d'accordo' : Lady Colin (69 anni), una delle migliori amiche di Lady Diana, ha usato il termine "ecstatic" (paradisiaco) per descrivere gli ipotetici rapporti tra Lady D e Meghan Markle. Secondo quanto affermato dall'aristocratica, in realtà, i rapporti tra le due non sarebbero stati così "ecstatic". La nobildonna ha spiegato come suocera e nuora sarebbero state troppo simili caratterialmente per andare d'accordo. Ben altra considerazione ha avuto la ...

Kate Middleton : Sono molto timida : Anche Kate Middleton, futura regina consorte d’Inghilterra, deve combattere contro la timidezza, ma lei ha un “giardino” segreto in cui rifugiarsi quando vuole stare lontana dal mondo. Ci credereste che persino Kate Middleton deve scendere a patti con la timidezza? Sembra paradossale: una futura regina abituata a stare sotto i riflettori, continuamente osservata e giudicata, dovrebbe aver superato la fase della timidezza da un ...

Kate Middleton soffre di mal di carrozza come la regina - : Alessandro Pagliuca Anche Kate Middleton esattamente come la regina soffre di mal di carrozza che a quanto pare le causa fastidi e vertigini Kate Middleton col volto tirato, seduta di fronte a Meghan Markle; Kate Middleton poco disponibile nei confronti di Letizia di Spagna, seduta al suo fianco. Rivalità tra "regine"? Pare di no, il motivo sarebbe tutt'altro. Secondo gli esperti di linguaggio del corpo interpellati dalla stampa ...

Kate Middleton - che soffre di mal di carrozza (come la regina) : Kate Middleton in carrozzaKate Middleton in carrozzaKate Middleton in carrozzaKate Middleton in carrozzaKate Middleton col volto tirato, seduta di fronte a Meghan Markle; Kate Middleton poco disponibile nei confronti di Letizia di Spagna, seduta al suo fianco. Rivalità tra «regine»? Pare di no, il motivo sarebbe un altro: secondo gli esperti di linguaggio del corpo interpellati dalla stampa britannica, la moglie di William soffrirebbe di «mal di ...

Kate Middleton a Wimbledon 2019

Kate e Meghan rivali a causa della famiglia Middleton? - : Francesca Rossi Una nuova indiscrezione imputerebbe alla famiglia Middleton gli screzi e la rivalità tra Kate e Meghan e all’origine vi sarebbe il matrimonio di Pippa Middleton Da mesi leggiamo notizie su una presunta inimicizia tra le due cognate reali più famose del mondo, Kate Middleton e Meghan Markle. I tabloid hanno cercato di capire il motivo di questa rivalità setacciando ogni gesto, ogni sguardo, ogni parola, perfino ...

Kate Middleton incanta a sorpresa Wimbledon col look in stile Diana : Kate Middleton si è presentata a sorpresa a Wimbledon, per il secondo giorno del torneo sull’erba più famoso al mondo. La Duchessa di Cambridge è madrina della manifestazione e ha portato un tocco di eleganza sul campo. Kate si è presentata con un lungo abito bianco, firmato Suzannah, aperto davanti con bottoni e fiocco nero, creato su misura per lei. Costo? 2.625 euro circa. Lei lo ha abbinato a una cintura di Alexander McQueen, una mini ...

Kate Middleton svela il segreto del suo giardino. E copia l’abito a Letizia di Spagna : Kate Middleton ha riaperto al Royal Hampton Court Palace Garden Festival il giardino da lei ideato in occasione del Chelsea Flower. La Duchessa di Cambridge è radiosa mentre si aggira tra cespugli, fiori e cascate, accompagnata da piccoli aiutanti provenienti da diverse associazioni benefiche, come mostrano le foto pubblicate sul profilo Twitter di Kensington Palace. Kate ha rivelato il segreto della sua creazione che ha avuto un grandissimo ...

Kate Middleton ospita i bambini nel suo giardino

Le espadrillas di Kate MiddletonDopo averci incantato in una delle sue mise più principesche degli ultimi mesi, con un paio di scintillanti décolleté ai piedi, Kate Middleton ha inaugurato ufficialmente il suo guardaroba estivo, tirando fuori uno dei suoi modelli di scarpe preferiti di sempre: le espadrillas (quelle con ...

Kate Middleton - svelato cosa tiene nelle sue mini borse : Kate Middleton, icona di stile, si contraddistingue sempre per i suoi outfit impeccabili in occasione degli impegni pubblici. Alla Duchessa di Cambridge piace variare stili e colori, lasciandosi guidare da un gusto che sembra innato. Una delle particolarità più apprezzate degli outfit della moglie di William, è senz’altro la sua attenzione per l’abbinamento degli accessori, in particolare delle sue inseparabili mini borse.\\ Kate ha una vera ...

Le storie della settimana (24-28 giugno)Weekend, ...

Charlotte Casiraghi sfida Kate Middleton e conquista la copertina di Vogue : Charlotte Casiraghi ottiene la copertina del mese di luglio di Vogue Messico. Bellissima, magnetica e molto riservata, la rampolla del Principato di Monaco strega l’obiettivo del fotografo Chris Colls. Classe 1986 e un allure innato, Charlotte è colta in tutta la sua sensualità ma anche nel suo essere più intimo e trascendente.-- Dalla nonna Grace Kelly ha ereditato l’atteggiamento da diva d’altri tempi, mentre è ritratta abbandonata sul ...

Kate Middleton al Chelsea Flower Show con i figli