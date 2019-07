Karina Cascella | capelli sempre più corti | ecco com’è adesso

Si vedono troppo le tet**? Karina Cascella fa impazzire con il suo bikini esplosivo! : Karina Cascella pubblica una nuova fotografia su Instagram nella quale si mostra in bikini raccogliendo tantissimi commenti positivi. I fan della sexy Karina Cascella sanno che è una provocatrice nata. L’influencer e opinionista di Barbara d’Urso si diverte a stuzzicare i suoi follower con foto e post interessanti. In fondo era stata proprio lei ad affermare. "Sapete che sono una provocatrice nata, viva le ...

Vergognati perché fai schifo! Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati! : Queste le parole di Karina Cascella rivolte a Pamela Prati durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma oggi, a distanza di quasi due settimane, l’opinionista chiede pubblicamente scusa alla showgirl con un lungo post su Instagram. Nota per le sue critiche aspre e per i commenti da donna che non ha affatto peli sulla lingua, la Cascella ammette di aver esagerato questa volta. Nella serata del 29 maggio, ospite nel ...

Karina Cascella/ Ripensa a Uomini e donne : 'Avevo sofferto molto - odiavo la vita...' : Karina Cascella Ripensa a Uomini e donne e rivela di non aver passato un momento facile: 'Avevo sofferto molto, odiavo la vita...'

Karina Cascella - il messaggio alla figlia : "Da domani vivremo con Max" : E' con un lungo post su Instagram e una loro foto che le ritrae in spiaggia insieme che Karina Cascella, l'opinionista per eccellenza dei programmi di Barbara D'Urso, ha deciso di comunicare per mezzo social - o alla figlia - che da oggi non vivranno più da sole in casa.La storia d'amore tra Karina Cascella e Max Colombo, l'uomo col quale l'opinionista ad oggi sogna di costruire una famiglia tutta sua, è infatti arrivata ad evolversi a tal ...

