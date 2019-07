Juventus | UFFICIALE | Buffon atto secondo! “Bentornato a casa | Gigi”

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...

Juventus - ufficiale Buffon : “sono felicissimo di tornare a casa” : Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il 19 maggio 2018. Quel giorno avevano tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime, nel salutare quello che è stato più di un Capitano: è stato una leggenda, un simbolo. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, nel quale ha fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate ...

Mercato Juventus : ufficiale l’acquisto a parametro zero di Adrien Rabiot : Adrien Rabiot è ufficialmente un giocatore della Juventus, 24 anni e già 19 trofei vinti in carriera con il PSG, giovane e talentuoso, il francese arriva alla corte di Sarri dopo alti e bassi sia con il club parigino che con la nazionale Francese. Pronto per la consacrazione a livelli europei, si è presentato fin da subito con una serietà e una professionalità non indifferente....Continua a leggere

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...