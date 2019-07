Juventus | Paratici avrebbe incontrato Wanda Nara per parlare di Icardi

Juventus : Paratici avrebbe chiesto a Icardi di restare un altro anno all'Inter : La Juventus continua ad avere Mauro Icardi come uno dei principali obiettivi di mercato per questa sessione di calciomercato. Già lo scorso anno aveva fatto un tentativo per il centravanti argentino prima di virare su Cristiano Ronaldo. Ad ammetterlo fu la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che negli studi di Tiki Taka su Italia 1, aveva svelato come i nerazzurri fossero pronti a cederlo, ma fu proprio l'argentino a rifiutare ...

Mercato Juventus - svolta Higuain-Roma : Paratici ad Ibiza per Icardi : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Gonzalo Higuain alla Roma tramite una strategie spiegata nel dettaglio da Paolo Bargiggia sui canali di “SportItalia”: Di fatto, i bianconeri potrebbero decidere di prolungare il contratto al Pipita, in modo da spalmare l’attuale ingaggio su […] More

Calciomercato Juventus - Icardi prende quota : Paratici a Ibiza con Wanda : La Juventus non distoglie lo sguardo da Mauro Icardi: Fabio Paratici si trovava a Ibiza dove alloggiava anche Wanda Nara, non si esclude un contatto.“powered by Goal”Il mercato è fatto anche di suggestioni, di incroci, di veri e propri incontri: non è dato a sapersi se quello tra Fabio Paratici e Wanda Nara sia effettivamente avvenuto, di sicuro c’è che i due nel pomeriggio di martedì si trovavano entrambi a Ibiza.L’agente e showgirl ...

Calciomercato Juventus : Paratici vuole svaligiare la Premier League : Calciomercato Juventus: Paratici guarda al mercato inglese Il mercato estivo della Juve è appena entrato nel vivo, ma Paratici, dopo aver chiuso i colpi Rabiot e Ramsey sul mercato degli svincolati di lusso, sta preparando già diversi assalti in vista dell’appuntamento delle scadenze di contratto che matureranno il 30 giugno 2020. Il nome principale è […] More

Icardi vicino alla Juventus? Le clamorose indiscrezioni : Wanda Nara e Paratici nello stesso hotel a Ibiza : Wanda Nara in azione? Si muove qualcosa per il futuro di Icardi: incontro segreto ad Ibiza con Paratici Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Mauro Icardi: l’Inter ha più volte spiegato che l’attaccante argentino non fa più parte del progetto nerazzurro, ma il calciatore aveva affermato di non volersi arrendere e di voler dimostrare a Conte il suo valore. Intanto, però, la moglie-agente sta iniziando a muoversi per ...

Juventus - Paratici vorrebbe sgravarsi di alcuni ingaggi : possono partire Khedira e Matuidi : La Juventus, in questo periodo, è soprattutto concentrata sul mercato visto che Maurizio Sarri e i suoi ragazzi sono ancora in vacanza. La dirigenza bianconera sta cercando soprattutto di migliorare la rosa del tecnico toscano ma sta anche cercando di cedere qualche giocatore. In particolare Fabio Paratici starebbe pensando di sgravare un po' il monte ingaggi. Per questo motivo il ds della Juve sta cercando di individuare un giocatore da poter ...

Juventus - Paratici sarebbe pronto ad andare ad Amsterdam per chiudere l'affare De Ligt : Oggi, in casa Juventus è stato il Rabiot Day. Il francese si è presentato in conferenza stampa e poi ha visitato l'Allianz Stadium e il JMuseum. Rabiot ha anche incontrato i ragazzi delle scuole calcio bianconere che lo hanno accolto con grande calore. Alla presentazione del francese erano presenti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici. In particolare il ds juventino, in questi giorni, è molto impegnato nella trattativa per arrivare a Matthijs De ...

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

Juventus - Paratici avrebbe trovato un accordo con De Ligt : si cerca l'intesa con l'Ajax : La Juventus, in questi giorni, è stata concentrata soprattutto sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese come principale rinforzo per la loro difesa. Nei giorni scorsi i contatti con l'entourage di De Ligt sarebbero stati continui tant'è che ieri sarebbe stato trovato un accordo di massima tra le parti. Raiola e la Juve avrebbero un'intesa per garantire a De Ligt un ingaggio totale di 12 milioni di cui 8 di ...

Ricardo Pereira Juventus - colpo Paratici : no a Trippier! C’è anche Harper : Ricardo Pereira Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Ricardo Pereira, terzino destro attualmente in forza al Leicester. Il difensore classe 1993 avrebbe superato Trippier nelle gerarche bianconere, e sarebbe pronto a vestire bianconero. Sul giocatore, però, resta forte anche l’interesse del Tottenham. Ricardo […] More

Juventus - Paratici farebbe sul serio per De Ligt : la trattativa sarebbe entrata nel vivo : La Juventus dopo aver annunciato Maurizio Sarri ha dato un'accelerata al mercato. Infatti, nelle ultime ore Fabio Paratici sta portando avanti due trattative molto importanti che riguardano la difesa e il centrocampo. La Juve aveva già deciso di rinforzare questi reparti e vuole regalare a Maurizio Sarri due profili top. Nelle ultimissime ore Paratici ha fatto passi molto importanti per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha aperto alla ...