Judo | Universiadi 2019 | niente medaglie per l’Italia nella prima giornata a Napoli

(Di giovedì 4 luglio 2019) Si è conclusa senza soddisfazioni per l’Italia ladi gare delalleestivedi. Quest’oggi sono andate in scena le prime quattro categorie di peso del programma della manifestazione, con quattro azzurri impegnati nei -90, +90 kg maschili e -70, +70 kg femminili. Il migliore deika italiani è stato Lorenzo Rigano, capace di aggiudicarsi ben tre incontri nei 90 kg maschili contro il francese Hugo Grandhaie, il cileno Baltazar Mora Medina ed il sudcoreano Kim Tae Ho per poi avere la peggio ai quarti di finale con il turco Mert Sismanlar (per waza-ari) e ai ripescaggi con lo sloveno Narsej Lackovic. Nona piazza assoluta dunque per il 22enne azzurro, mentre gli altri nostri portacolori sono usciti di scena al primo turno. Grande delusione in particolare per la prestazione di Carola Paissoni, una delle possibili carte da medaglia ...

