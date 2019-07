Italia-Turchia volley femminile | Nations League 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia - le azzurre esordiscono in Final Six. Sfida a Guidetti per le semifinali : A Nanchino (Cina) è arrivato il momento dell’Italia che giovedì 4 luglio (ore 13.30) affronterà la Turchia nel match d’esordio alle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre incroceranno la compagine di Giovanni Guidetti che ha debuttato sconfiggendo con qualche sofferenza la Cina B (le Campionesse Olimpiche si sono presentate all’appuntamento senza tutte le titolari). La nostra Nazionale va a caccia ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia. Programma - orari e tv : Giovedì 4 luglio si giocherà Italia-Turchia, match valido per la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Nanchino (Cina) dove faranno il proprio debutto negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale affronterà la temibile compagine di coach Giovanni Guidetti in uno scontro diretto per il primo posto nella Pool A: la Cina padrona di casa si è presentata ...

Turchia - ufficiale Italiano muore durante l’evacuazione di una nave per un incendio : Un ufficiale di macchina italiano, Roberto Monteguardia, è morto durante le operazioni di evacuazione dopo che un incendio è scoppiato a bordo di una nave (la SynZania) nel porto di Aliaga, nella provincia di Smirne, sulla costa occidentale della Turchia. Il rogo è divampato intorno alle 23.20 locali (22.20 italiane) durante le operazioni di carico di propilene. Sono state immediatamente messe in atto le manovre di emergenza da parte ...

Turchia - incendio sulla nave durante carico di propilene : muore macchinista Italiano : L'incidente nel porto di Aliaga, in Turchia, sulla nave Syn Zania della flotta della compagnia italiana Synergas. Il primo ufficiale di macchina Roberto Monteguardia ha perso la vita durante le operazioni di evacuazione della nave cargo scattate a seguito del grosso incendio divampato a bordo.Continua a leggere

Incendio su petroliera Italiana in Turchia : un morto e 16 feriti : Un Incendio si è sviluppato a bordo della petroliera italiana Syn Zania nel porto di Aliaga, nella provincia occidentale turca di Smirne: almeno una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, lo ha segnalato la società petrolchimica Petkim. “Al terminal Petkim verso le 23.20 locali di lunedì (le 22.20 italiane), un Incendio è scoppiato per ragioni da accertare mentre la nave Syn Zania veniva rifornita di idrocarburi liquidi. Fino a ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Final Six - le avversarie dell’Italia ai raggi X. Cina senza titolari - sfida alla Turchia : L’Italia sarà grande protagonista nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre si sono rese protagoniste di un’eccellente fase preliminare e si sono guadagnate sul campo il diritto di partecipare agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per puntare al successo e per ...

Softball - Europei 2019 : inizio travolgente dell’Italia - 41-0 alla Turchia. Alle 16 la sfida con l’Austria : Non poteva iniziare meglio la campagna europea dell’Italia del Softball. Le azzurre del manager Enrico Obletter cominciano travolgendo in maniera inappellabile la Turchia, che finisce sepolta sotto un 41-0 che parla da solo circa la differenza di livello tra le due squadre. L’incontro, interrotto per manifesta dopo tre inning, si caratterizza per ben dieci fuoricampo delle azzurre: due a testa per Laura Vigna, Erika Piancastelli e ...

L'Italia femminile del basket vince all'esordio agli Europei. Superata la Turchia : Esordio vincente per L'Italia di basket femminile all'Europeo 2019. Le ragazze di coach Crespi riescono ad imporsi sulla Turchia per 57-54, rispondendo alla vittoria dell'Ungheria sulla Slovenia nella prima giornata del Girone C. Partita a punteggio basso quella andata in scena tra le squadre di Crespi e Yildizoglu al Cair Sports Center di Ni (Serbia), fatta di parziali, contro parziali e difese solide (ottima prestazione di Cubaj tra le ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia vince la battaglia con la Turchia al debutto! Show di Giorgia Sottana nel finale : Successo importantissimo per la Nazionale italiana all’esordio nell’EuroBasket 2019. La formazione guidata da Marco Crespi ha superato la Turchia con il punteggio di 57-54 al termine di una vera e propria battaglia che ha visto protagoniste le difese e nella quale le azzurre hanno saputo rimanere a contatto piazzando poi lo strappo decisivo nella seconda parte dell’ultimo quarto. Il titolo di MVP è senza dubbio di Giorgia ...

EuroBasket Women 2019 – Turbo Italia - Turchia ribaltata al fotofinish : esordio al bacio delle azzurre : Che spettacolo le azzurre del basket! Splendida vittoria contro la Turchia all’esordio all’EuroBasket Women 2019 E’ l’estate delle donne! Dopo il fantastico sogno che le azzurre del calcio stanno regalando ai Mondiali di calcio femminile 2019, adesso tocca anche alle Italiane della pallacanestro far vedere di che pasta sono fatte e dimostrare tutto il loro valore. esordio ricco di spettacolo e colpi di scena oggi ...

DIRETTA/ Turchia Italia - risultato 17-10 - streaming video tv : Primo quarto - Europei - : DIRETTA Turchia Italia streaming video e tv, Europei di basket femminile 2019: cronaca live della partita che si gioca a Nis, per la 1giornata.

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 26-25 - azzurre avanti con il contropiede di Sottana sulla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 IL contropiede DA PALLA RUBATA DI GIORGIA Sottana! ITALIA CHE CONCLUDE IN VANTAGGIO LA PRIMA META’ DI GARA! Intanto risultato finale dal girone A: Gran Bretagna batte Lettonia 74-60, con 24 punti di Johannah Leedham Time out Turchia per progettare l’utlima azione 24-25 2/3 Francesca Dotto Fallo sulla tripla di Francesca Dotto da parte di Cora, ci sono tre tiri liberi con ...

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 10-17 - azzurre tenute in piedi da Zandalasini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 TIRO SENZA SENSO DI ROMEO A SEGNO! Praticamente su un piede solo dai sei metri! Un minuto e mezzo senza canestri, ma con più di un buon segnale dall’esordiente Lorela Cubaj, già grande protagonista nelle categorie giovanili e negli Stati Uniti a LIVEllo universitario Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; TURCHIA: Stokes 6 10-17 Problema difensivo sul ...

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : comincia l’avventura delle azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 QUINTETTI – ITALIA: Dotto Sottana Cinili Zandalasini Andrè; TURCHIA: Alben Cakir Koksal Canitez Stokes 18:27 Buona presenza di pubblico a Nis per questo primo incontro. Poco più di tre minuti alla palla a due 18:23 In corso la presentazione delle squadre! Subito dopo ascolteremo gli inni nazionali, l’italiano e il turco 18:20 Questi i roster ITALIA 0 Caterina Dotto (’93, ...