Inter e Milan | a giorni il masterplan del nuovo stadio

Gio Evan a Milano per lo show al Castello Sforzesco - l’Intervista di OM : “Il cinema è la mia ispirazione” : L'arrivo di Gio Evan a Milano è il quarto appuntamento con il tour Capta - Tornate Sovrumani che ha già toccato Taranto, Potenza e Roma. Nel capoluogo lombardo, l'artista poliedrico si esibirà il 4 luglio alle 21:30 presso il Castello Sforzesco per uno show durante il quale sarà accompagnato da una band di 5 elementi provenienti dagli Anudo e dagli Elephantides. In continuo fermento emozionale Giovanni Giancaspro - questo il suo nome di ...

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Barella all'Inter o alla Roma?/ "Lui ha già scelto - ha preso casa a Milano" : Barella, interviene il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, per provare a sbloccare la situazione: Roma ormai definitivamente archiviata?

International Champions Cup 2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite di Juventus - Inter e Milan : Ormai Tutte le squadre di calcio sono pronte per incominciare i raduni estivi durante i quali prepareranno la prossima stagione, in questo periodo Tutte le formazioni disputeranno anche diverse amichevoli in modo da arrivare pronti quando si incomincerà a fare sul serio. L’International Champions Cup è un circuito ricco e prestigioso di incontri tra squadre Internazionali di primissima fascia, top team che si affronteranno in sfide di ...

Inter - Sensi è arrivato a Milano : domani le visite mediche : L’accordo c’è ormai da qualche giorno, domani sarà il giorno della firma e dell’annuncio da parte dell’Inter. Stefano Sensi è arrivato in serata a Milano, dove domattina svolgerà le visite mediche di rito. Il centrocampista dovrebbe approdare in nerazzurro dal Sassuolo con un prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20, mentre l’Inter ha ceduto ai neroverdi Sala per 5 milioni.L'articolo Inter, Sensi è ...

Caldo : a Milano oltre 6 mila Interventi del 118 in 3 giorni - quasi 13 mila in tutta la Lombardia : Con l’ondata di Caldo che continua a colpire la regione, “non accenna a diminuire la criticità dovuta all’iperafflusso di chiamate al 118 lombardo“. Lo segnala l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), che per gli ultimi 3 giorni – da venerdì 28 giugno a domenica 30 – ha registrato oltre 12.793 interventi gestiti dalle 4 Sale operative della regione (Soreu), di cui 6.155 solo nell’area di ...

Stadio Inter e Milan - Sala : “Nuovo impianto significherebbe addio San Siro - e sarebbe un dolore…” : Nonostante le intenzioni di Inter e Milan siano altre in merito allo Stadio San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala continua a ribadire la sua posizione. “La convivenza di San Siro con un nuovo Stadio la vedo difficile – ha detto – perché uno Stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo Stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

Boxe - Daniele Scardina difende il titolo Internazionale IBF. Sconfitto Goddi a Milano - match spettacolare : Una vera e propria battaglia, un duello al cardiopalma colpo su colpo, uno show degno di nota che ha illuminato l’Allianz Cloud di Milano: si può riassumere in questo modo il pirotecnico match tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi, un derby tutto italiano che metteva in palio il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi. Daniele Scardina ha conservato la cintura imponendosi ai punti con verdetto unanime (96-94, 98-92, 97-93), il ...

Ligabue - Concerto Milano Stadio San Siro/ L'omaggio dell'Inter per il rocker! : Concerto di Ligabue a Milano. Venerdì 28 giugno 2019 lo 'Start Tour 2019' farà tappa nel mitico Stadio San Siro di Milano: ecco la scaletta

Milan - è Salvini show sui rossoneri : il ministro dell’Interno sorprende tutti su Donnarumma : Spesso intervenuto sulle vicende del Milan, di cui è tifoso, anche questa volta il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato dei rossoneri, dopo l’ufficialità sull’esclusione dalle Coppe Europee. Queste le sue parole a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio 1. Sorprendono le sue dichiarazioni su Donnarumma, che potrebbe lasciare il Diavolo. “Donnarumma? Lo avrei già venduto. E’ un gran portiere ...

Calciomercato Inter - Agoumé è a Milano per le visite mediche : Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Lucien Agoumé all’Inter. Il calciatore, definito da molti il nuovo Pogba, è a Milano per svolgere le visite mediche. Classe 2002, il centrocampista arriva dal Sochaux per 4,5 milioni di euro. Intanto il suo agente Damiani è nella sede del club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.L'articolo Calciomercato Inter, Agoumé è a Milano per le visite mediche ...

Boxe - grande notte al PalaLido di Milano : Patera-Hyland per il titolo europeo - Scardina-Goddi per l’Internazionale IBF : Tutto pronto all’Allianz Cloud di Milano per una grande serata di Boxe, l’ex PalaLido è stato inaugurato settimana scorsa e torna a ospitare una grande riunione di pugilato come accadeva nel passato. L’evento, organizzato da Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN, col patrocinio del Comune di Milano, si preannuncia estremamente avvincente e spettacolare con l’obiettivo di rilanciare definitivamente la Nobile Arte nel ...

Amichevoli estive : ICC con Juventus - Inter - Milan e Fiorentina in tv su Sportitalia : Nel corso dell’estate assisteremo ad una serie di Amichevoli, che coinvolgeranno le squadre di Serie A. L’attenzione maggiore sarà rivolta alle sfide valevoli per l’International Champions Cup, che quest’anno avrà come protagoniste Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. A partire dal 17 luglio 2019 cominceranno una serie di match contro club di prestigio Internazionale. Gli appassionati di calcio avranno modo di seguire tutte le partite delle ...

Boxe : a Milano Scardina vs Goddi per l'Internazionale Ibf - il 28 giugno su Dazn : Serata di grande Boxe quella in programma venerdì 28 giugno all'Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), La riunione, organizzata da Opi82 e Matchroom Boxing Italy, è imperniata sulla sfida tutta italiana tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi, valida per il titolo Internazionale Ibf dei pesi supermedi. Non meno importante la sfida che vedrà impegnato il belga di origini italiane Francesco Patera, che difenderà il suo titolo europeo dei pesi ...