Inps | nel 2018 evasi contributi per per 1 117 milioni di euro Di Maio | “Sono in arrivo

Lavoro - rapporto Istat-Inps-ministero : ‘Nel primo trimestre +207mila posti stabili - -90mila a termine e somministrati’ : Nel primo trimestre 2019 l’occupazione è lievemente aumentata sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua. Rispetto agli ultimi tre mesi del 2018 le posizioni a tempo indeterminato sono salite di 207mila mentre quelle a tempo determinato si sono ridotte di 69mila. E sono calati di 20mila unità anche i lavoratori in somministrazione, dopo 23 trimestri di crescita. Lo indica la Nota trimestrale sulle tendenze ...

Falsi malati nel palermitano - truffe all'Inps per oltre 1 milione : La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 1 milione di euro nei confronti di 39 persone, indagate per falso e truffa ai danni Inps

Pensioni ultima ora : rivalutazione assegni - Durigon “Inps è nel caos” : Pensioni ultima ora: rivalutazione assegni, Durigon “Inps è nel caos” Pensioni ultima ora: uscita a sorpresa del sottosegretario Claudio Durigon sul funzionamento dell’Inps e sulla gestione della materia previdenziale. Infatti, prima d’ora, pubblicamente non vi erano state contestazioni di merito rispetto alla gestione delle pratiche e all’andamento dell’Inps. Il deputato leghista non nasconde un certo malcontento per ...

Reddito di cittadinanza - in 200 assaltano l'Inps nel Napoletano : «Pochi euro invece dei 700 promessi» : Come per l'assalto ai forni di manzoniana memoria. Solo che in questa vicenda, invece che del pane, duecento e più scalmanati ieri mattina hanno assediato e tentato di assaltare la sede...

Taglio delle pensioni : l'Inps ha confermato le restituzioni e conguagli nel mese di giugno : A giugno parte il salasso sulle pensioni d’oro ma non solo. Infatti sempre per giugno è previsto il via all’operazione restituzione dei soldi percepiti in più da molti pensionati nel primo trimestre di pagamenti del 2019. L’Inps ha confermato con tanto di circolare ufficiale, il via al contributo di solidarietà che per 5 anni inciderà sugli importi degli assegni per le pensioni che comunemente vengono definite d’oro, quelle di importo su base ...