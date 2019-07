INPS | nel 2018 evasi 1 117 milioni di euro di contributi

INPS - nel 2018 evasi contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “Sono in arrivo oltre 5000 assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...

Lavoro - rapporto Istat-INPS-ministero : ‘Nel primo trimestre +207mila posti stabili - -90mila a termine e somministrati’ : Nel primo trimestre 2019 l’occupazione è lievemente aumentata sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua. Rispetto agli ultimi tre mesi del 2018 le posizioni a tempo indeterminato sono salite di 207mila mentre quelle a tempo determinato si sono ridotte di 69mila. E sono calati di 20mila unità anche i lavoratori in somministrazione, dopo 23 trimestri di crescita. Lo indica la Nota trimestrale sulle tendenze ...

Falsi malati nel palermitano - truffe all'INPS per oltre 1 milione : La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 1 milione di euro nei confronti di 39 persone, indagate per falso e truffa ai danni Inps

Pensioni ultima ora : rivalutazione assegni - Durigon “INPS è nel caos” : Pensioni ultima ora: rivalutazione assegni, Durigon “Inps è nel caos” Pensioni ultima ora: uscita a sorpresa del sottosegretario Claudio Durigon sul funzionamento dell’Inps e sulla gestione della materia previdenziale. Infatti, prima d’ora, pubblicamente non vi erano state contestazioni di merito rispetto alla gestione delle pratiche e all’andamento dell’Inps. Il deputato leghista non nasconde un certo malcontento per ...

Reddito di cittadinanza - in 200 assaltano l'INPS nel Napoletano : «Pochi euro invece dei 700 promessi» : Come per l'assalto ai forni di manzoniana memoria. Solo che in questa vicenda, invece che del pane, duecento e più scalmanati ieri mattina hanno assediato e tentato di assaltare la sede...