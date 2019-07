Incendio impianto rifiuti in Valle Roveto | tecnici Arta per controllo inquinamento aria e

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 luglio 2019) L'Aquila - Idel Distretto provinciale di L’Aquila diAbruzzo, Carlo Bellina e Fabrizio Righetti, coordinati dal direttore della struttura Virginia Lena, sono intervenuti ieri sera sul luogo dell’che dal pomeriggio ha interessato l’di trattamentodella società GEA Srl in località “Piana della Mola”, nella zona Industriale di San Vincenzo(L’Aquila). La squadra di pronta disponibilità per le emergenze ambientali diè stata allertata dalla Prefettura di L’Aquila e dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avezzano, impegnato con il proprio personale nelle operazioni di spegnimento del rogo. Verificata preliminarmente l’assenza di rischio radiologico, il personaleha effettuato un sopralluogo e, dopo aver valutato la direzione dei fumi di combustione, ha raccolto campioni dinell’area dell’e ...

