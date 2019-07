wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) Foto: Getty Images Una startup svedese che offre servizi finanziari ha emesso la primadieco-friendly. Black, questo il nome della, anziché avere delle soglie di spesa lafunziona tramite soglie di emissioni di Co2 sulle transazioni. In sostanza, grazie all’app a cui è collegata, gli utenti possono avere sotto controllo l’impronta di carbonio di ogni loro acquisto, e possono quindi controllare la quantità di emissioni prodotte. Laè prodotta e controllata dalla Doconomy, società fondata a Stoccolma nel 2018 che si occupa di proporre soluzioni ecosostenibili nel settore fintech, e gira sul circuito Mastercard. Black Card (Photo: Doconomy) Se il valore delle emissioni supera il limite stabilito per ogni persona dall’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), il conto corrente impedirà automaticamente l’utilizzo della, rifiutando le ...

MilanoCitExpo : In Svezia c’è una carta di credito che si blocca se inquini troppo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - GIGGIONAPOLI : @TizianaRivale @AdryWebber C' è da combattere ! Questi se prendessero il sopravvento per noi sarebbe la fine ! Un e… - DrCappa : @matteosalvinimi L'Europa era: bella libera culturale ... ma questo è passato prima non c'era Barcone Libero ora è:… -