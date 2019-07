In Luigi' s Mansion 3 appare un quadro che raffigura Mario Strikers | nuovo titolo in

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nintendo ha in serbo uncapitolo disu Nintendo Switch? Alcuni fan della grande N sembrano pensarlo.Come riporta Comicbook, su Reddit, un fan ha sottolineato che in alcune riprese recenti di's3 mostrato da Nintendo sembra esserci un qualche cenno alla serie. In questo video si vede un corridoio tappezzato da diversi quadri. Tra questi ve n'è uno in cui vienetoStriker (si vede propriocalciare un pallone).Ora, può essere che l'immagine voglia essere solo un tributo al gioco uscito inizialmente su GameCube nel 2005 e in seguito su Wii nel 2007, tuttavia i fan pensano che in futuro il gioco potrebbe arrivare anche sulla console ibrida.Leggi altro...

