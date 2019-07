In affitto la villa di George Michael a Londra a 17mila euro a settimana

vanityfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ha sette camere da letto, una zona bar, una piscina e una vicina d’eccezione: Kate Moss. Stiamo parlando delladi, che da oggi potrete affittare per una cifra non certo abbordabile. La sua proprietà infatti, nel quartiere Highgate, a nord di, è disponibile a 17.000. Il famoso cantante, trovato morto la notte di Natale del 2016 a soli 53 anni nell’altra sua proprietà nell’Oxfordshire, ha lasciato tutta la sua ricchezza del valore di 98 milioni di sterline alle due sorelle, Melanie e Yioda. Invece di vendere la casa, comprata per 8 milioni di sterline da Annie Lennox, le sorelle hanno deciso di darla in mano ad un’agenzia super top secret, la stessa che ha come clienti Brad Pitt, Angelina Jolie e Rihanna. UNA VICINA D’ECCEZIONEvisse in questa proprietà con Kenny Goss, suo compagno per 13 anni fino al 2009. ...

