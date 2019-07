Ilary Blasi ho lasciato il GF Vip e poi non mi piace superare i limiti

Ilary Blasi ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip : Ilary Blasi dice addio al “Grande Fratello Vip”. In un’intervista fatta al settimanale “Chi,” la conduttrice spiega i motivi del suo addio al reality: «Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare quando per me era ancora una figata farlo, non volevo correre il rischio ...

Palinsesti Mediaset 2019/20 : Amici Vip - Eurogames con Ilary Blasi - e poche altre novità : Palinsesti Mediaset 2019/20: tutto riconfermato. Arrivano le novità Conto alla Rovescia, Amici Vip e Eurogames su Canale 5Palinsesti Mediaset 2019-2020. Martedì 2 luglio, Mediaset ha presentato a Santa Margherita Ligure, i “nuovi” programmi in onda a partire dall’autunno 2019, in un evento strettamente riservato ai pubblicitari. Dalla presentazione dei Palinsesti emerge un’azienda ovviamente ancorata ai programmi di ...

Francesco è invecchiato! Ilary Blasi parla di sex e confessa : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Da sempre il pubblico li ama perché Ilary e Francesco sono due persone semplici, simpatiche, divertenti, schiette. A proposito di schiettezza, la moglie di Francesco Totti ha parlato apertamente, come aveva fatto più volte, di un argomento molto delicato e bollente: il sesso con suo marito. Non è la prima volta che Ilary parla di certe cose, anzi, ...

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...

Giochi Senza Frontiere torna in televisione! Euro Games su Canale 5 - conduce Ilary Blasi : appuntamento in autunno : Giochi Senza Frontiere tornerà in televisione! Il celeberrimo format, andato in onda dal 1965 a 1982 e dal 1988 al 1999, si basava sulla sfida tra Nazioni in discipline strampalate ed esilaranti. Negli ultimi 20 anni si è parlato tantissimo della possibilità di riportare la competizione sul piccolo schermo ma l’idea non era mai andata in porto fino a oggi: in occasione della presentazione del palinsesto Mediaset per la stagione autunnale, ...

Ilary Blasi - il ‘colpo di testa’ è tremendo : “Quel look?”. Lady Totti si presenta così : Lo scorso 17 giugno è passato alla cronaca come la giornata dell’addio definitivo di Francesco Totti all’As Roma, un accadimento che l’ex capitano del team giallorosso sta cercando di superare e buttarsi alle spalle.Francesco Totti ha metaforicamente paragonato la sua estromissione dal team capitolino, in qualità di “direttore tecnico”, alla sua morte, sebbene l’ex bomber abbia deciso di concedersi una vacanza ...

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2. Giochi senza frontiere? Contenta di portare in tv la versione 2.0" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...

