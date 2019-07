Ilary Blasi : "Ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip"

people24.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019)dice addio al “Vip”. In un’intervista fatta al settimanale “Chi,” la conduttrice spiega i motivi del suo addio al reality: «Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare quando per me era ancora una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi»,durante l’intervista si lascia scappare una piccola stoccata nei confronti della trasmissione: «A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali,lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci ...

