Il Segreto anticipazioni spagnole | Fe inscena la sua morte per scappare da Faustino

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa necessita un nuovo ricovero in ospedale : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate spagnole si concentrano sul decesso di Antolina, che cadrà da un dirupo dopo avere tentato di uccidere Isaac. La dark lady vorrà portare a termine la sua vendetta, non contenta della malattia da lei stessa causata ad Elsa. Quest'ultima, infatti, ha subito un delicato intervento al cuore e la sua convalescenza non sarà affatto facile, dato che dovrà fare attenzione alle emozioni che ...

Il Segreto anticipazioni 4 luglio 2019 : Saul cade nella trappola di Prudencio e Mauricio : Saul si mette sulle tracce di Prudencio ma il fratello riesce a depistarlo. Il giovane Ortega insieme a Mauricio hanno un piano per tenere nascosta Julieta.

Il Segreto anticipazioni : MARIA vuole fuggire con ROBERTO ma… : A Il Segreto, Gonzalo Castro (Jordi Coll) chiude definitivamente il matrimonio con MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) e ora quest’ultima verrà coinvolta in una storyline nuova di zecca grazie all’arrivo a Puente Viejo di ROBERTO Sanchez (Juan Dos Santos), un suo amico cubano. L’uomo, innamorato di lei, non starà simpatico né a Francisca Montenegro (MARIA Bouzas) e né a Fernando Mesia (Carlos Serrano), i quali faranno di tutto per ...

Anticipazioni Il Segreto al 13 luglio : Antolina ricatta Alvaro affinché sposi Elsa : Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall'8 al 12 luglio sanciranno l'ulteriore avvicinamento tra Elsa e il dottor Alvaro. Sebbene l'epidemia di varicella cominci a diminuire (le stesse Camelia e Marcela guariranno), i due collaboratori continueranno a lavorare all'ospedale da campo e si avvicineranno ulteriormente. Il fatto sarà notato da Isaac che, sollecitato da Antolina, comincerà a nutrire della forte gelosia nei confronti della ...

Il Segreto - anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Dolores scopre che Francisca è viva : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio, Onesimo e Hipolito scopriranno che la 'pozione' che fa tornare la memoria funziona. In seguito Saul e Julieta cercheranno di scappare dopo che Lamberto Molero e i suoi complici faranno esplodere alcuni colpi di fucile. Poi Prudencio e Mauricio chiameranno la guardia civile che calmerà la situazione. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1989 de Il SEGRETO di giovedì 4 luglio 2019: Saul pensa che sia stato il fratello Prudencio a sequestrare Julieta, ma Severo non è d’accordo. Prudencio e Mauricio sono contenti di aver ingannato Saul, Severo e Carmelo e continuano a fare in modo di depistare chiunque sia alla ricerca di Julieta… Mentre Gonzalo lascia definitivamente la villa, Fernando si riprende e Raimundo gli chiede di occuparsi della gestione ...

Il Segreto anticipazioni 4 luglio 2019 : Prudencio e Mauricio ingannano Saul : Saul si mette sulle tracce di Prudencio ma il fratello riesce a depistarlo. Il giovane Ortega insieme a Mauricio hanno un piano per tenere nascosta Julieta,

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Lola viene assunta alla locanda : Tra i personaggi recentemente entrati in scena nelle puntate spagnole de Il Segreto va segnalata la bella Lola, interpretata dall'attrice Lucia Margò. Molto somigliante a Pepa, tanto da indurre a pensare che tra loro possa esserci qualche tipo di parentela, la nuova arrivata verrà usata da Donna Francisca per controllare le mosse di Prudencio Ortega. Ma da qui all'amore per loro il passo sarà breve, anche se il rapporto non si evolverà nel ...

Il Segreto anticipazioni 3 luglio 2019 : Antolina e Gonzalo via da Puente Viejo : Antolina minaccia di andarsene dal paese, infuriata contro i cittadini che esaltano Elsa. Gonzalo lascia Maria, ormai sicuro che il suo matrimonio sia finito.

Il Segreto - anticipazioni : ELSA “costretta” a medicare ISAAC : Le prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto vedranno al centro della scena ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami). I due avranno modo di passare tantissimo tempo insieme, cosa che infastidirà parecchio la psicopatica Antolina Ramos (Maria Lima), che cercherà ad ogni costo di proteggere il suo matrimonio con il falegname. Il Segreto, news: Antolina si allea con Alvaro Dalle anticipazioni sulle ...

Il Segreto - anticipazioni puntate italiane : Alvaro ed Elsa si baciano : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate, in merito alle quali non è stata svelata la data della messa in onda, Alvaro Fernandez, il nuovo dottore arrivato da poco a Puente Viejo, sarà sempre più vicino ad Elsa Laguna. In seguito Fernandez verrá assalito all'improvviso da alcuni strani tizi. Gli uomini in realtà, saranno mandati da uno strozzino che in passato ha ceduto dei soldi ad ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Isaac assiste alla morte di Antolina : Le prossime puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'uscita di scena di Antolina, la dark lady che con la sua cattiveria e le sue macchinazioni ha causato enormi problemi a Isaac ed Elsa. Prima di arrivare al tragico epilogo, l'ex ancella tenterà di portare a termine la sua vendetta nei confronti della storica rivale, fingendo di essere cambiata. Nessuno crederà alle sue parole, dunque la donna sarà spinta a confessare i suoi crimini. ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Antolina confessa i suoi crimini : Convinta che Elsa sia in punto di morte la Ramos ammetterà di essere responsabile di tutte le tragedie che hanno distrutto la vita della Laguna.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 3 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1988 de Il SEGRETO di mercoledì 3 luglio 2019: Non si riesce ancora a rintracciare Julieta, così Consuelo inizia a preoccuparsi. Matías se la prende con Antolina, essendo stanco che la donna continui a sputare veleno su Elsa, dopo tutto quello che sta facendo per la sua famiglia. Antolina, risentita, vorrebbe lasciare Puente Viejo ma Isaac non è d’accordo con lei… Gonzalo / Martin comincia a salutare tutti ...