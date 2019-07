Il razzismo inconsapevole dello spot Alitalia con il finto Obama

wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) (Fermo immagine via Tpi) Il video è stato rimosso. Il che dimostra che le critiche avevano colpito nel segno: l’uso della pratica del blackface, cioè il trucco nero su un attore non nero, è una pratica irrispettosa che non ha alcun senso. Purtroppo è capitato a un breve, ex compagnia di bandiera in difficoltà e in attesa dell’ennesimo salvataggio, stavolta in gran parte per mano pubblica. Fra un paio di settimane, forse meno, se ne dovrà per forza sapere di più fra gli interessamenti del gruppo Toto, di Avianca e del presidente della Lazio Lotito oltre alle fiche già sul tavolo, quelle di Delta e del ministero del Tesoro coordinati dalle FerrovieStato. Nei giorni scorsi è circolato sul canale YouTube ufficiale e sui profili social una clip – terzo episodio di un ciclo promozionale – destinata a promuovere la nuova rotta Roma-Washington D.C. Visto che proprio a ...

