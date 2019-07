Il piano di Ceferin | «Champions garantita per le semifinaliste»

calcioefinanza

(Di giovedì 4 luglio 2019) No alla Superlega, ma l’Uefa pensa a “proteggere” le squadre che arrivano alle fasi finali dellaLeague, garantendogli la qualificazione automatica per la stagione seguente. L’idea del presidente Aleksanderè stata rivelata dal Times, che ha spiegato il progetto. Una delle proposte sul tavolo per la riforma dellaè infatti quella di … L'articolo Ildi: «per le

AdriJuve64 : “Non penso che dovremmo proteggere troppi club, altrimenti il sistema diventa troppo chiuso, ma penso che dobbiamo… - Vittoriog82 : RT @CalcioFinanza: Champions, il piano di Ceferin: «Accesso automatico all'edizione successiva per le semifinaliste» - CalcioFinanza : Champions, il piano di Ceferin: «Accesso automatico all'edizione successiva per le semifinaliste»… -