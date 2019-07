Il mini-burger dolce e supersexy di Andrea Berton

vanityfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’hamè cioccolato temperato fondente al 70% con riso carnaroli soffiato; il ketchup è una crema al lampone, l’insalata sottili fettine di mela verde, e c’è anche il «formaggio» in chiaveil tutto a imbottire un panino morbidissimo cotto al vapore. E il mix è incredibile: non solo buonissimo ma così simile a un vero hamdi carne da spingerti, mentre lo gusti, ad andare a caccia di ogni sfumatura di sapore. Si chiama un-, ed è il «cheese» piùe sano di sempre realizzato dallo chefche nel piccolo spuntino riunisce tutte le sue anime: la grande tecnica, lo spirito, l’attenzione per una cucina leggera e sana. Ad accompagnare il panino il tocco di classe: le patatine di crema fritta. È la creazione dello chef per lanciare il nuovo programma «TASTE ESCAPE» la nuova proposta gourmet fuori dagli schemi dei MGallery ...

savinovurchio : RT @blogsfizioso: Quando non hai proprio fame ma più voglia di qualcosa di buono...addenta uno di questi mini burger preparati dalle sapien… - ViaBaguttaCom : RT @blogsfizioso: Quando non hai proprio fame ma più voglia di qualcosa di buono...addenta uno di questi mini burger preparati dalle sapien… - LaCuocherellona : RT @blogsfizioso: Quando non hai proprio fame ma più voglia di qualcosa di buono...addenta uno di questi mini burger preparati dalle sapien… -