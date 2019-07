Il galleggiante smart pensato per salvare la vita ai nuotatori

wired

(Di giovedì 4 luglio 2019)con una sorta di airbag personale invece che attendere i soccorsi, quasi sempre decisivi nell’ere morti in acqua ma a volte inermi davanti al poco tempo a disposizione per mettere al sicuro chi è rimasto al largo privo di forze. Il rimedio si chiama Tekrapod ed è frutto dell’ingegno di John Hanley, nuotatore e ingegnere irlandese che ha disegnato e sviluppato il dispositivo. Al contrario delle soluzioni attuali, come i micro gonfiabili da fissare sugli arti che talvolta si rivelano poco pratici, Tekropod è realizzato in neoprene laminato e si attacca sulla schiena senza creare fastidi durante la nuotata. Credit Tekrapod Il funzionamento è simile a quello di un paracadute, perché quando si è in difficoltà basta tirare la leva rossa, che in pochi attimi genera una sorta di boa a cui appigliarsi in attesa di aiuto. Dotato di un Led impermeabile e fischietto per ...