Il dramma di Paolo, 27 anni: “Ho un tumore ‘raro’ che si mangia le ossa. Unica speranza negli Usa”

(Di giovedì 4 luglio 2019) L'appello diChilè, un ragazzo di ventisettedi Messina, è ladi poter partire per l'America per accedere ad alcuni trattamenti necessari per migliorare la sua condizione di salute.è affetto da una rara forma dida 4. Si tratta di un sarcoma in fase metastatica all’interno della gabbia toracica che gli ha causato una frattura alla costola. Le metastasi non gli permettono di fare l'intervento. La chemioterapia e la radioterapia non sono bastati per risolvere il problema, anzi è arrivato addirittura in isolamento e per riprendersi ha subìto due trasfusioni di sangue.Unraro che è difficile trovare una cura adatta per il forte dolore perché è in grado di "re le".è stato costretto a sottoporsi ogni tre mesi ad una radioterapia mirata, ma i risultati non hanno portato a nessun risultato. Dopo aver girato a vari centri d'Italia la situazione non cambia, la famiglia discopre che un coetaneo avente un sarcoma simile è stato operato in America nell'ospedale "Columbia University Medycal Center" dal dottore Kato Tomoaki.