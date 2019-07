Il costume delle sexy vip ha il colore del mare

(Di giovedì 4 luglio 2019) Con l’estate arriva la voglia di sole, di spiagge assolate, di cieli luminosi, e di onde che si infrangono sul bagnasciuga. E’ così forte il desiderio di, che le vip quest’anno scelgono di… metterselo addosso! Che siano unintero o un bikini, le nuance che vanno dal celeste pallido all’azzurro intenso sono le più cool dell’estate 2019.Il due pezzi La Reveche di Cristina Chiabotto è romanticissimo, con quei fiori bianchi che ricordano la schiumaonde. Diletta Leotta sceglie un top a fascia e fantasia a micro fiorellini fresco ed estivo, Elisabetta Gregoraci risplende neldai bagliori metal 4giveness.Dal delicatissimo ceruleo di Cecilia Rodriguez in Me Fui, al blu profondo di Silvia Provvedi, passando per l’acquamarina Miss Bikini Luxe sfoggiato da Aida Yespica, le tonalità sono infinite, ma tutte super trendy.