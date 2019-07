Il complicato 4 luglio del signor Trump

wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) I preparativi per Salute to America, l’evento di Donaldper festeggiare l’anniversario dell’indipendenza (foto: Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images) Tra un viaggio in Corea del Nord e un incontro col presidente cinese Xi Jinping per tamponare la guerra commerciale tra Washington e Pechino, Donaldha trovato anche il tempo di ripensare i festeggiamenti per il 4, giorno in cui ricorre l’anniversario della Dichiarazione d’indipendenza delle 13 colonie americane dal Regno Unito. Con l’aiuto del suo staff, il presidente ha organizzato Salute to America, un evento imponente che i giornalisti americani hanno definito una via di mezzo tra una parata militare e un comizio politico. Era dal 2017 – anno in cui aveva assistito alla parata militare per la festa della Bastiglia, a Parigi – che il presidente degli Stati Uniti ...

orgogliopregiu : RT @marco_gisotti: 3 luglio 1995: muore Alex Langer, costruttore di ponti «È sempre complicato spiegare da dove vengo. “Ma allora sei itali… - jacopogiliberto : RT @marco_gisotti: 3 luglio 1995: muore Alex Langer, costruttore di ponti «È sempre complicato spiegare da dove vengo. “Ma allora sei itali… - marco_gisotti : 3 luglio 1995: muore Alex Langer, costruttore di ponti «È sempre complicato spiegare da dove vengo. “Ma allora sei… -