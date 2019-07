Icardi Juventus | tweet sibillino di Wanda Nara | nuovo retroscena!

Mercato Juventus - svolta Higuain-Roma : Paratici ad Ibiza per Icardi : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Gonzalo Higuain alla Roma tramite una strategie spiegata nel dettaglio da Paolo Bargiggia sui canali di “SportItalia”: Di fatto, i bianconeri potrebbero decidere di prolungare il contratto al Pipita, in modo da spalmare l’attuale ingaggio su […] More

Calciomercato Juventus - Icardi a un prezzo irrisorio : c’è una strategia : Secondo ‘Il Corriere della Sera’, la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all’Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli.“powered by Goal”Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la Juventus che da tempo coltiva l’idea di strappare Mauro Icardi all’Inter.Il centravanti argentino è in uscita per ...

Inter - la questione Icardi si fa sempre più complicata : Napoli e Roma ci provano - ma la Juventus… : L’Inter ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, che al momento continua a non prendere in considerazione altre destinazioni, ribadendo di voler rimanere La questione Icardi si fa sempre più spinosa per l’Inter, decisa a cedere l’attaccante argentino perchè non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. AFP/LaPresse Nella giornata di ieri sono state confermate le voci di un incontro a Ibiza tra Wanda Nara e ...

Calciomercato Juventus - Icardi prende quota : Paratici a Ibiza con Wanda : La Juventus non distoglie lo sguardo da Mauro Icardi: Fabio Paratici si trovava a Ibiza dove alloggiava anche Wanda Nara, non si esclude un contatto.“powered by Goal”Il mercato è fatto anche di suggestioni, di incroci, di veri e propri incontri: non è dato a sapersi se quello tra Fabio Paratici e Wanda Nara sia effettivamente avvenuto, di sicuro c’è che i due nel pomeriggio di martedì si trovavano entrambi a Ibiza.L’agente e showgirl ...

Icardi vicino alla Juventus? Le clamorose indiscrezioni : Wanda Nara e Paratici nello stesso hotel a Ibiza : Wanda Nara in azione? Si muove qualcosa per il futuro di Icardi: incontro segreto ad Ibiza con Paratici Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Mauro Icardi: l’Inter ha più volte spiegato che l’attaccante argentino non fa più parte del progetto nerazzurro, ma il calciatore aveva affermato di non volersi arrendere e di voler dimostrare a Conte il suo valore. Intanto, però, la moglie-agente sta iniziando a muoversi per ...

Icardi Juventus - blitz di Paratici a Ibiza da Wanda e Mauro : colpo in arrivo? : Icardi Juventus – Resta ancora un mistero il futuro di Mauro Icardi il prossimo anno. Unica certezza sembra essere che l’argentino non vestirà la maglia dell’Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l’offerta attesa per dare il via libera all’ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella […] More

Icardi potrebbe cercare di liberarsi a costo zero per andare alla Juventus : Nelle prossime settimane non è da escludere che il mercato si muova soprattutto intorno agli attaccanti. Infatti sono molti bomber in cerca di sistemazione e anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo valzer delle punte. Infatti i bianconeri devono risolvere la situazione legata a Gonzalo Higuain. La Juve vorrebbe cederlo ma il Pipita sembrerebbe non volere altri club italiani. Un altro numero 9 in cerca di una sistemazione sarebbe ...

Icardi Juventus - arriva la nuova conferma : nasce la Juve di Sarri : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Di fatto, come si legge sul quotidiano torinese, l’Inter avrebbe fretta di cedere l’attaccante argentino per far cassa e concentrarsi totalmente sull’affondo per Lukaku. La Juve osserva interessata, ma resta alla […] More

Calciomercato Juventus : de Ligt prossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Mercato Juventus - Cancelo resta : la verità su Icardi e altro addio a sorpresa : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a vivere un’estate d’assoluta protagonista in chiave Mercato. Dopo l’affare Rabiot, e quello precedente targato Ramsey, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo da De Ligt. Il centrale olandese, valutato circa 80 milioni di euro, percepirà circa 12 milioni di euro, compresi i bonus, per i prossimi 5 anni. […] More

Icardi Juventus - clamoroso : l’argentino può svincolarsi a costo zero! : Icardi Juventus- Come annunciato nelle scorse settimane, l’Inter sarebbe ormai pronta a dire addio a Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Un addio ormai certo e scontato, tanto che, lo stesso club nerazzurro sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Dzeko e Lukaku. Come evidenziato dall’odierna edizione di “Repubblica“, non è escluso che […] More

Mercato Juventus : aspettando Icardi - dall’Inter arriva un altro nome : Mercato Juventus – In attesa che si sblocchi la trattativa relativa al possibile passaggio di Mauro Icardi in bianconero, dall’Inter arriva un altro nome, che ha a che vedere con le cose di campo, ma che non è un calciatore. A riportare la notizia è il maggior quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. La […] More

Marotta a Torino - offerti Icardi alla Juventus e Nainggolan ai granata (RUMORS) : L'Inter prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva, in grado di fronteggiare almeno in Serie A società importanti come Napoli e Juventus. Prosegue il lavoro dei dirigenti interisti, e a breve potrebbero arrivare importanti ufficializzazioni in tema arrivi: il centrocampista Sensi del Sassuolo settimana prossima dovrebbe effettuare le visite mediche, così come Lazaro del Hertha Berlino, che sarà l'esterno ...

Calciomercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...