I medici in Italia sono anziani Chi li sostituirà?

medici senza frontiere - oltre 61 milioni di donazioni e 488 operatori partiti dall’Italia : il bilancio del 2018 : La peggiore epidemia di Ebola nella storia della Repubblica Democratica del Congo, la guerra in Yemen dove si intrecciano epidemie e attacchi agli ospedali e la mobilitazione in Bangladesh per far fronte alla crisi dei rifugiati Rohingya. Il 2018 è stato un anno complesso e pieno di sfide per Medici senza frontiere (MSF) le cui équipe sono intervenute in 72 Paesi del mondo effettuando oltre 11 milioni di visite mediche. Sono state 488 le ...

Emergenza in Italia - l’allarme dei medici : arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

medicina : un microcomputer nel cuore - al Gemelli il 2° in Italia : Un microcomputer intelligente dentro il cuore, per monitorarlo h24 e scongiurare il rischio di emergenze. E’ stato impiantato con successo alla Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma in un paziente ultrasettantenne con scompenso cardiaco. Ad annunciarlo è Vectorious, che sottolinea come la sperimentazione clinica internazionale di V-Lap, “primo microcomputer wireless per il monitoraggio cardiaco al mondo, è stata ...

Donatori di sangue in aumento - ma non tra i giovani. Italia sistema esemplare - ma in futuro carenza di medici dedicati : AAA Donatori di sangue cercasi. Soprattutto fra i giovani. L’appello è ancora valido su tutto il territorio nazionale anche se i numeri sono leggermente in crescita. Dopo anni di trend negativo nel 2018 i Donatori di sangue sono stati 1,6 milioni (quasi tutti iscritti alle associazioni di volontari), cioè uno 0,2 per cento in più rispetto al 2017. “Ma non sono ancora abbastanza per garantire l’autonomia in tutte le regioni del Paese. ...

medicina : l’opera italiana apre in musica il Mondiale di dermatologia : Le arie simbolo dell’opera italiana hanno fatto da sottofondo alla cerimonia di apertura del 24° Congresso Mondiale di dermatologia (Wcd2019), che torna in Italia nella cornice del MiCo di Milano dal 10 al 15 giugno, nel pieno delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Nella sala più grande del Milano Convention Center a FieraMilanoCity, gremita di partecipanti al summit (i telefonini alzati ...

medici italiani oltre frontiera. Soldi e carriera - dottori in fuga : «Meglio gli ospedali stranieri» : Inghilterra, Svizzera e Germania in pole position. Poi Francia, Belgio e Scozia. Ma negli ultimi mesi crescono anche i Paesi arabi, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Dubai e Kuwait come...

Il medicinale c’è ma non puoi averlo. Gli strani misteri dell’Agenzia italiana del farmaco : Un farmaco c’è ma te lo devi pagare, l’altro c’era ma è scomparso, il terzo c’è ma solo tu non puoi averlo! Storie di ordinaria follia e di conclamata ingiustizia. Elena Radaelli è una giovane donna affetta, come altre decine di migliaia di persone in Italia, da orticaria cronica spontanea, una malattia fortemente invalidante in grado di arrecare grave danno alla vita personale e sociale di chi ne è affetto (minuto 12,05). Da qualche anno è ...

La fuga dei medici italiani in Arabia : “Qui guadagniamo tre volte di più” : Fino a ieri erano i calciatori a fine carriera che andavano a farsi coprire d’oro nei ricchi Paesi arabi. Ora a fare le valige puntando verso oriente sono i nostri medici e infermieri. Attirati da stipendi da sogno e benefit impensabili in Italia. Dove gli ospedali continuano ad assumere con il contagocce e chi ha la fortuna di lavorarci lo fa con ...

I funghi medicinali sempre più impiegati in Italia : C’è sempre maggiore impiego dei funghi medicinali in Italia. Gli Italiani si affidano a metodi naturali per la propria salute

Weekly Post #22 – In Italia mancano i medici : Perché non riusciamo a sostituire quelli che stanno andando in pensione: come ci siamo arrivati e come possiamo uscirne, spiegato nell'ultima puntata del podcast del Post

medicina : alla cataratta l’intervento più eseguito - operati 650mila italiani l’anno : Sono 7.000 i medici oculisti, salvano la vista a un milione e trecentomila italiani ogni anno. Ed è la chirurgia della cataratta l’intervento più eseguito, sia nel mondo (26 milioni di casi l’anno scorso, l’83% dell’attività di un centro chirurgico di oculistica), che nel nostro Paese. “Nel 2018, ben 650.000 pazienti sono stati operati in Italia, con una incidenza di 11 persone ogni 1000 abitanti. Nello stesso anno, ...

medicina : raddoppiare la durata delle valvole cardiache - la startup BCI conquista Italia e Europa : C’è anche BCI, BioCompatibility Innovation, fra le prime startup innovative selezionate per far parte di G-Factor, il nuovo spazio della Fondazione Golinelli, inaugurato lo scorso febbraio a Bologna. La startup padovana entra a far parte dell’élite formata da nove startup e un competence center, primi “inquilini” dei cinquemila metri quadrati del nuovo incubatore-acceleratore. Le nove startup sono state selezionate tra le 124 candidature di ...

medicina : a Michele Gulizia la “targa della cardiologia italiana” : Nel corso della cerimonia inaugurale del 50° Congresso dei Cardiologi Ospedalieri a Rimini, Michele Gulizia, direttore cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania e presidente della Fondazione per il Tuo cuore, ha ricevuto, la più alta onorificenza che la cardiologia ospedaliera Anmco attribuisce alle migliori professionalità italiane: la ‘Targa d’Oro della cardiologia Italiana’, per “il nuovo ritmo impresso al cuore ...

I Nas hanno chiuso 52studi medici e cliniche privati fuori norma in tutta Italia : I Nas hanno chiuso 52 tra studi medici e cliniche fuori norma, durante un’operazione di controllo che ha coinvolto 607 centri in tutta Italia. I carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui farmaci scaduti e mancanza dei titoli professionali per