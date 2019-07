I big della politica e della cultura per ' Eneadi'

NBA – Pelicans - effetto Zion Williamson : i biglietti della Summer League costano più di quelli della passata regular season : Si fa sentire ‘l’effetto Zion Williamson’ in casa Pelicans: il costo dei biglietti per la Summer League è il 193% superiore a quello dei biglietti della precedente regular season A New Orleans non si parla d’altro che di Zion Williamson. La first pick del Draft 2019-2020, chiamato dai Pelicans, ha il talento e il fisico per diventare il prossimo dominatore dell’NBA: il sogno di tutti i tifosi della franchigia ...

Volley - Nations League 2019 : Italia in Brasile a caccia della Final Six - weekend da brividi con tre big match : Ultimo weekend per il turno preliminare della Nations League 2019 di Volley maschile, l’Italia vola a Brasilia per affrontare tre partite cruciali nella corsa verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale occupa il quinto posto in classifica con 8 successi (25 punti), ormai i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno lanciato la sfida alla Polonia (8 vittorie, 21 punti), alla Russia (9, 26) e ...

Il Volo all’Auditorium Parco della Musica di Roma - info scaletta e ultimi biglietti : Il Volo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, stasera, per un concerto alla Cavea. Il tour segue il rilascio dell'album Musica, successivo al terzo posto de Il Volo al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo. Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto festeggiano quest'anno i loro primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'avventura televisiva di Ti Lascio Una ...

Gazzetta : James-Lozano - l’arrivo della coppia presuppone la cessione di un big : La Gazzetta dello Sport ricorda le parole del presidente De Laurentiis a proposito del mercato del Napoli “Non possiamo comprare James più Lozano sia per motivi economici che perché abbiamo già dei calciatori da tutelare e usare”. Un ragionamento che fila, ma non meno di quello che, secondo la rosea, avrà fatto Carlo Ancelotti “ci vuole una punta più forte nell’attaccare la profondità (Lozano) altrimenti anche la fantasia ...

MATURITÀ/ Filologi - "bigini" - benpensanti : cosa nascondono i nemici della Storia? : Il tema di storia è sparito dall'esame di Stato. Ne restano dei succedanei, tanto, si dice, la storia è presente da ogni parte. Analisi di una sconfitta

Basket 3×3 - Dusan Bulut rinuncia alla big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi : Quella rivelata al mondo da Dusan Bulut, il più forte e rispettato giocatore del Basket 3×3 in area FIBA, soprannominato “Mr. Bulletproof“, è una storia che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fosse reale. Il giocatore serbo, infatti, aveva in programma l’approdo nella Big3, una lega professionistica americana il cui concetto di 3 contro 3 differisce notevolmente da quello FIBA per regole. Quest’anno la Big3 avrà ...

big Little Lies smentisce i dubbi sull’utilità della seconda stagione grazie a una Meryl Streep al top (recensione) : La notizia del rinnovo di Big Little Lies per una seconda stagione non è stata accolta con un consenso unanime. L'opinione più diffusa era che quel tumultuoso season finale avesse portato a compimento l'indimenticabile viaggio delle Monterey Five, esaurendo il potenziale narrativo della serie. Come sappiamo, però, capita spesso che le opportunità creative e le ragioni di business stringano alleanze più forti della semplice ragionevolezza. A ...

big Little Lies - su Sky Atlantic la seconda stagione della miniserie HBO : Ancora più segreti, sempre più bugie. Torna BIG Little Lies e tornano le Monterey Five, le cinque amatissime protagoniste dell’acclamata – 8 Emmy e 4 Golden Globe Awards - mini-serie HBO su Sky Atlantic (e su Sky On Demand e in streaming su NOW TV) in esclusiva per l’Italia dal 18 giugno alle 21.15. Nel cast dei nuovi episodi della miniserie creata da David E....

'Con il Cuore nel nome di Francesco' - i big della musica italiana per la maratona di solidarietà : Lunedì 10 giugno su Rai 1, alle 20.35, la serata evento condotta da Carlo Conti in diretta dalla Piazza Inferiore della...

Gp Canada - i big della Formula 1 in difesa di Sebastian Vettel : "Una penalità scandalosa" : La penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Canada rimane il principale argomento di discussione anche il day after la decisione della Fia e la conseguente vittoria di Lewis Hamilton. La Ferrari ha già presentato ricorso, anche se le speranze di ribaltare la

Meryl Streep protagonista della première di big Little Lies 2 tra incubi rivelatori ed esami : Le nostre ragazze di Monterey sono sotto esame. Questo è l'incipit della première di Big Little Lies 2 che riparte proprio dall'evento della prima stagione e cerca di prenderne le distanze, almeno con alcuni dei personaggi, ma non con la new entry Meryl Streep protagonista assoluta della prima ora. Sui social c'è già chi chiede a gran voce un Emmy per lei dopo quello che è andato in onda nel primo episodio di Big Little Lies 2 e chi si ...

Le certezze del Napoli della prossima stagione : i big di cui Ancelotti si fida : Il Corriere dello Sport elenca le certezze della prossima stagione. I giocatori da cui ripartirà il Napoli, di cui Ancelotti si fida ciecamente. Innanzitutto Meret, che dopo l’infortunio alla mano ha vissuto una stagione intensa e positiva. Ventidue anni e un metro e novanta di altezza, costato circa venti milioni, ha esordito a dicembre con il Napoli e ha stupito con “la reattività e la serenità di ogni suo riflesso, di ogni parata decisiva che ...

Fisici in cerca della materia primordiale - nata dopo il big Bang : Fisici a confronto sulla ricerca in laboratorio del plasma di quark e gluoni, lo stato della materia presente nell’universo primordiale subito dopo il Big Bang, circa 14 miliardi di anni fa: era una sorta di miscuglio denso e caldo di quark e gluoni, oltre 100.000 volte più caldo del Sole. E’ la 18/a Conferenza internazionale “Strangeness in Quark Matter” (SQM 2019), organizzata dal 10 al 15 giugno da Istituto Nazionale ...