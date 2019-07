ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) La maggior parte dei consumatori oggi scatta lecon lo. Chi ama avere qualchedegli scatti più riusciti può farlo in casa,con un’app e con, unantegrafica di HP chein formato 10 x 15 cm a 300 dpi. Non serve “passare” lesul PC o andare dalgrafo, ed è una soluzione che per praticità può essere considerata alla pari di soluzioni integrate come lecamere aistantanea che alcuni produttori cercano di spingere. Canon Zoemini S e Zoemini C, lecamere moderne cheno le istantanee Si tratta di unante compatta, con finitura bianca in ceramica e vassoio rimovibile grigio chiaro che alloggia fino a 20 fogli di cartagrafica. Costa 149,90 euro e comunica con lo ...

TutteLeNotizie : HP Sprocket Studio stampa le foto direttamente dallo smartphone - Cascavel47 : HP Sprocket Studio stampa le foto direttamente dallo smartphone - photoforumbcn : HP presenta la nueva HP Sprocket Studio - DNG Photo Magazine -