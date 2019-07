Hockey pista | Mondiali Femminili 2019 | le convocate dell’Italia ai raggi X

Hockey pista - Mondiali U19 : l’Italia cede all’Argentina in semifinale. Ora si giocherà il bronzo col Portogallo : La strada verso l’oro degli azzurrini di Enrico Mariotti ai Mondiali U19 di Hockey pista si interrompe sullo scoglio chiamato Argentina. Galimberti e soci infatti vengono battuti 2-0 dalla rappresentativa Albiceleste, che grazie alle reti di Torres (nella prima frazione) e Olmos (nella ripresa) si garantisce la finale iridata, da disputarsi venerdì al pari di quella per il 3°-4° posto della quale farà parte l’Italia. Ora il quadro ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. La padrona di casa Spagna fa paura : Siamo ormai in prossimità del via dell’edizione 2019 dei Mondiali di Hockey su pista, che metteranno di fronte le migliori formazioni del pianeta, con l’Italia che si presenterà ai nastri di partenza con legittime ambizioni di medaglia, ma con un girone non troppo agevole. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le avversarie degli azzurri nel gruppo A. ANGOLA: gli africani segneranno il debutto della Selezione del Bel ...

Hockey pista - Mondiali U19 : l’Italia batte il Cile e vola in semifinale. All’orizzonte c’è l’Argentina : Non smette di stupire la nazionale italiana Under 19 di Hockey pista ai Mondiali di categoria. Dopo aver superato brillantemente il girone eliminatorio, con il secondo posto alle spalle del Portogallo, gli azzurrini sono infatti riusciti ad avere la meglio sul Cile nei quarti di finale piegando la rappresentativa sudamericana per 5-3, grazie ad una splendida tripletta di Marco Ardit e ai gol di Banini e Galimberti. All’orizzonte c’è ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. I dieci azzurri scelti da Massimo Mariotti : Il dado è tratto. Massimo Mariotti ha scelto i 10 giocatori per andare alla caccia di una medaglia iridata ai World Roller Games di Barcellona 2019. Il podio ai Mondiali manca dal 2001, quando il torneo più importante a livello planetario si disputò a San Juan (Argentina), ma l’Italia da allora non ha mai smesso di essere comunque nell’elite globale, come dimostrano anche le svariate medaglie continentali raccolte, non ultima quella ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : il calenario di tutte le partite dell’Italia. Orari delle partite - tv e streaming : Mancano quattro giorni all’inizio effettivo dei Mondiali di Hockey pista 2019 e la nazionale italiana maschile guidata da Massimo Mariotti sta affinando gli ultimi dettagli in vista del debutto iridato in quel di Barcellona e dintorni, dove si terranno i World Roller Games 2019. Gli azzurri sono inseriti nel Girone A, assieme all’Angola, alla Francia e ai padroni di casa della Spagna. Andiamo quindi a scoprire il calendario ...

Hockey pista - Mondiali U19 : l’Italia chiude il girone travolgendo gli Stati Uniti. Ai quarti ci sarà il Cile : Finisce con una goleada straordinaria la fase a gironi dell’Italia ai Mondiali di Hockey pista Under 2019. Gli azzurrini infatti nell’ultima partita del girone A, dopo aver perso all’esordio col Portogallo (2-1) e aver piegato la Colombia (5-2), si sono imposti addirittura 14-1 sugli USA ipotecando il secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle dei lusitani. Nella larghissima affermazione conseguita contro gli ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il sipario è pronto ad essere tolto: i World Roller Games 2019 fra qualche giorno saranno realtà. Nella kermesse internazionale che abbraccia tutti gli sport su rotelle, uno spazio importantissimo lo avrà l’Hockey pista che in quel di Barcellona – location della manifestazione – ha sicuramente uno dei luoghi sacri della disciplina stessa e vedrà assegnarsi il titolo mondiale. Andiamo quindi a scoprire il calendario del torneo ...

Hockey pista - Mondiali U19 : i convocati e il calendario dell’Italia di Enrico Mariotti : Anche se la cerimonia d’apertura dei World Roller Games 2019 è fissata per il 4 luglio prossimo, a Barcellona e dintorni ci sarà già qualcuno che da oggi inizierà a mettere su i pattini e a impugnare per cominciare le competizioni in terra catalana. E’ il caso dei ragazzi della categoria Under 19 dell’Hockey pista, che vivranno il Mondiale di categoria in un posto sacro per questa disciplina. L’Italia, dal canto suo, non ...

Hockey pista - Finali scudetto A1 : Forte dei Marmi campione! Viareggio battuto 2-1 in gara -5 : Una serie vissuta sul filo del rasoio, non poteva che concludersi in gara -5 col minimo scarto. Alla fine è il Forte dei Marmi ad alzare le braccia al cielo e a cucirsi lo scudetto sul petto per la quarta volta nella sua storia, ma ai rivali del CGC Viareggio vanno tutti gli onori del caso. In quel del PalaForte finisce 2-1 per Motaran e compagni che la spuntano sugli acerrimi rivali al termine di cinquanta minuti tiratissimi. Il match si apre, ...

Forte dei Marmi-CGC Viareggio - Finale Gara-5 Play-off Hockey pista : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi è il giorno. Forte dei Marmi e Viareggio si sfidano nell’ultima e decisiva partita delle finali scudetto 2018/2019, in gara -5. Gli uomini di Bresciani riceveranno quelli di Dolce, che potrebbero definitivamente ribaltare la serie e cucirsi lo scudetto sul petto. Tentare il pronostico è quasi impossibile visti gli andamenti oscillanti delle prime quattro gare e allora non resta che sintonizzarsi alle 20.45 sulle immagini che ...

Hockey pista - Finali scudetto A1 : Forte dei Marmi-Viareggio - tutto in cinquanta minuti : Calcoli, pronostici e ipotesi non se ne possono fare più: sarà solo la pista a parlare e a emettere il verdetto su chi domani sera si potrà fregiare del titolo di campione d’Italia. Da una parte il Forte dei Marmi dall’altra il Viareggio, nel derby più derby che c’è. E’ gara -5 delle Finali scudetto 2018/2019. Si giocherà in casa di Motaran e compagni, ma non è detto per forza che questo sia un vantaggio. Le contendenti ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio vince anche gara-4 su Forte dei Marmi - serie Scudetto sul 2-2 : Sarà gara-5 a decidere la squadra campione d’Italia di Hockey su pista. Questo il verdetto del PalaBarsacchi, dove Viareggio è riuscito ad avere la meglio nuovamente su Forte dei Marmi per 2-1, annullando entrambi i match point-Scudetto dei rivali, e portando la serie all’atto finale. Avvio di gara in favore dei rossoblu, che dopo aver subito sei falli passano in vantaggio con la rete di Federico Ambrosio, gestendo la situazione fino ...

Viareggio-Forte dei Marmi - Gara-4 Finale Play-off Hockey pista 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il PalaBarsacchi è pronto: questa sera, alle ore 20.45, si torna in pista per gara -4 delle Finali scudetto del Campionato Italiano di hockey pista. Da una parte i padroni di casa del CGC Viareggio dall’altra gli ospiti del Forte dei Marmi. Gli uomini di Bresciani sono in vantaggio 2-1 nella serie tricolore e hanno la possibilità di chiudere la pratica, ma già sabato scorso – quando hanno disposto di un match point fra le mura ...