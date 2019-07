ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’Hiv è stato vigorosamente combattuto da più di 20 anni ormai con la terapia antiretrovirale combinata (Art), ma l’Aids non è stato debellato. L’Art ha in realtà cronicizzato l’infezione da Hiv-1 e l’ha resa una malattia curabile, ma a tutt’oggi non guaribile. Ilinfatti persiste in vari tessuti: nell’intestino, nei linfonodi, nel cervello, nella milza e in altri siti.tale ilvive in uno stato latente all’interno di tali reservoir, integratopro-nel genoma delle cellule Cd4+. Sappiamo bene che una eventuale cessazione della Art porta facilmente alla riattivazione virale e alla progressione della malattia verso la conclamazione della sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) nelle sue più gravi manifestazioni cliniche. L’incapacità di Art di eliminare interamente il pro-in questi cosiddetti “santuari” rimane il ...

TutteLeNotizie : Hiv, la lotta al virus ha raggiunto l’obiettivo. Come? Con il taglia e cuci - ilfattoblog : Hiv, la lotta al virus ha raggiunto l’obiettivo. Come? Con il taglia e cuci - Cascavel47 : Hiv, la lotta al virus ha raggiunto l’obiettivo. Come? Con il taglia e cuci -