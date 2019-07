Hearthstone | ex dipendenti del community team contro le nuove assunzioni di Blizzard

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Activisionha licenziato tutti i membri deldi, lasciandoli per strada, ma ora sta assumendo nuovi collaboratori proprio nello stesso settore, riporta Sparkchronicles.Christina Mikkonen, ex dipendente deldi, si è lanciatadopo aver visto un nuovo annuncio di lavoro relativo a settori che hanno visto massicci licenziamenti all'inizio di quest'anno, con oltre ottocento persone mandate a casa per tagliare i costi.Mikkonen ha invitatoa riassumere i licenziati, in particolare quelli che non hanno ancora trovato un lavoro dal momento che ovviamente ne hanno bisogno. Secondo quanto riportato, lo stesso sta accadendo in altri settori della multinazionale che ha visto licenziamenti, come ad esempio nel settore degli eSports.Leggi altro...

