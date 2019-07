Guida Tv Venerdì 5 luglio | La sai l’ultima su Canale 5 | parte Chicago Med su Italia 1

dituttounpop

(Di venerdì 5 luglio 2019)tv di– Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Una Voce per Padre Pio – XX EdizioneRai 2 ore 21:20 La madre dei miei sogni Rai 3 ore 21:20 La Grande Storia: “I muri”5 ore 21:35 La Sai l’ultima? (qui gli ospiti della terza puntata) Rete 4 ore 21:25 Basic Instinct1 ore 21:25Med 3×01-02-03 1a Tv free (qui le anticipazioni)La7 ore 21:15 Paura d’amareTv8 ore 21:25 La notte dei record (replica)Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza (replica)Serie Tv e Film in Tv– I ConsigliLe Serie Tv in Chiaro1 ore 21:20Med 3×01-02-03Rai 4 ore 21:15 24: Live Another Day 1×01-02TopCrime ore 21:10 Bones 11×17-18Giallo ore 21 L’ispettore GentlyParamount Network ore 21:05 Il giovane ispettore Morse 1a TvRai Premium ore 21:20 Il Paradiso delle ...

