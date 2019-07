Greenaway | racconto il viaggio di Brancusi e non amo le serie tv

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) E' stata Kasia Smutniak a consegnare a Peteril "Taormina Arte Award" della 65° festival del cinema. Il grande cineasta gallese aveva appena tenuto una lezione di cinema in cui aveva parlato della sua continua ricerca di nuovi modi di fare cinema. Il regista de "I misteri del giardino di Compton House", "Lo zoo di Venere", "Il ventre dell'architetto", "Nightwatching" ha parlato del suo prossimo film, sullo scultore Constantin."Per spiegare il film, direi che è un film biografico, una biofiction sul più famoso scultore del secolo scorso, il romeno. L'ho scelto perché lui nel 1906 arrivò a piedi dalla Romania a Parigi. Non aveva soldi e quello per lui era l'unico modo di realizzare il proprio sogno. Ci ha messo più o meno un anno e mezzo, non aveva fretta. Non esistono diari, cronache di quel, sappiamo un paio di cose, il resto le abbiamo inventate. ...

