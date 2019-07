Golf – Dubai Duty Free Irish Open | tre azzurri al 32° posto | in testa c’è l’irlandese

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tre italiani al 32°del torneo di, comandato al momendo dall’irlandese Padraig Harrington Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi sono al 32°con 68 (-2), colpi nel, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par 70), nella città da cui il circolo prende nome in Irlanda. Al 67° con 70 (par) Nino Bertasio, Renato Paratore e Andrea Pavan. Leader con 63 (-7) èPadraig Harrington, 48 anni, tre major nel palmares insieme a dodici titoli sul circuito e a tre sul PGA Tour, che con otto birdie e un bogey, in una graduatoria molto corta, ha lasciato a un colpo il sudafricano Zander Lombard (64, -6) e a due l’australiano Wade Ormsby, il francese Michael Lorenzo Vera, il coreano Hyowon Park, il danese Thorbjorn Olesen e gli ...