Gli attivisti anti-armi contro Madonna | Offende le vittime delle stragi

"Il nuovo video di Madonna offende le vittime delle stragi americane". Gli attivisti anti-armi contro la popstar : Un video musicale che mette in scena il massacro in un locale e il volto simbolo della lotta al libero uso di armi negli Usa si scaglia contro la regina del pop Madonna. “Il suo nuovo video è assurdo e orribile”, ha twittato Emma Gonzalez, 19 anni, studentessa sopravvissuta alla strage del liceo Parkland in Florida, il 14 febbraio 2018 e da quel momento leader del movimento giovanile anti-armi. Lo riporta il ...

Roma - presi quattro aggressori deGli attivisti del Cinema America : Aurora Vigne I quattro ragazzi di vent'anni sono stati aggrediti il 15 giugno scorso a Trastevere da un gruppo di 30enni proprio perché indossavano la maglietta del Cinema America Gli investigatori della Digos di Roma hanno identificato quattro autori dell'aggressione dell'altra sera a danno di quattro ragazzi che indossavano la maglia del Cinema America. La loro identità non è ancora stata resa nota. La ricostruzione I quattro ...

Identificati 4 aggressori deGli attivisti del Cinema America : Svolta nelle indagini sul gruppo che ha aggredito due attivisti dell’associazione culturale. Portati in Questura

Oggi Gli attivisti del Movimento 5 Stelle voteranno per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Oggi è il giorno della verità per Luigi Di Maio, che ha chiesto agli attivisti del Movimento 5 Stelle di decidere se lo vogliono ancora come capo politico. Si vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 20, mentre ieri sera il ministro del Lavoro ha incassato l'appOggio dei parlamentari pentastellati.

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - Gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

Europee - Gli attivisti della Lega di Ragusa festeggiano i risultati : Gli attivisti della Lega di Salvini nel Ragusano, commentano l’affermazione del proprio partito nelle consultazioni Europee