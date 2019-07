Giovedi 4 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv giovedì 4 luglio : Riviera su Canale 5 - parte Chicago PD 5 su Italia 1 : Programmi Tv di giovedì 4 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 11Rai 2 ore 21:20 Un’estate faRai 3 ore 21:20 Una notte con la reginaCanale 5 ore 21:40 Riviera 1×04-1×05-1×06 1a Tv Free (qui le anticipazioni)Rete 4 ore 21:25 Fuori dal coroItalia 1 ore 21:20 Chicago P.D. 5×01-5×02-5×03 1a Tv FreeLa7 ore 21:15 In OndaTv8 ore 21:30 HancockNove ore 20:20 Tutta la VeritàSerie Tv e ...

4 Hotel arriva in Valtellina nella puntata di giovedì 4 luglio su Sky Uno : 4 Hotel, Bruno Barbieri arriva in Valtellina, tra Bormio e Livigno, nella nuova puntata dello show in onda giovedì 4 luglio su Sky Uno.La gara televisiva tra gli albergatori con Bruno Barbieri arriverà fin sulle montagne e arriva in Valtellina. La quinta puntata di 4 Hotel farà tappa tra Bormio e Livigno. Domani, giovedì 4 luglio alle 21.15 su Sky Uno, va in onda la puntata dedicata alle vacanze in montagna.Una location mozzafiato e due ...

Marvel’s Runaways - gli episodi in onda giovedì 4 luglio su Rai 4 – Finale di stagione : Marvel’s Runaways episodi 9 e 10 in onda giovedì 4 luglio su Rai 4. Finale di stagioneStasera torna l’appuntamento con Marvel’s Runaways su Rai 4. Oggi, giovedì 27 giugno, a differenza dei due appuntamenti passati, andranno andranno in onda solo due episodi, con gli ultimi due previsti per settimana prossima. La prima stagione infatti è composta da soli 10 episodi e si conclude oggi. Ecco le trame degli episodi in onda giovedì 2 ...

Riviera - gli episodi in onda giovedì 4 luglio su Canale 5 : Riviera, episodi 4, 5 e 6 in onda giovedì 4 luglio su Canale 5 in una nuova serata. Le trame.Su Canale 5 continua l’appuntamento con la prima stagione di Riviera, in onda questa settimana di giovedì, lasciando il mercoledì a Manifest. giovedì 4 luglio quindi su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa, andranno in onda il quarto, il quinto e il sesto episodio della prima stagione di Riviera. Ecco le trame:L’episodio 4 si intitola ...

UN POSTO AL SOLE : anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5289 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 4 luglio 2019: Dopo aver fatto posizionare delle telecamere di sorveglianza ed aver visto lei stessa l’uomo misterioso, Marina (Nina Soldano) crede di riconoscerlo… Leonardo (Erik Tonelli) è stato messo con le spalle al muro da Serena (Miriam Candurro) e ora cercherà di farsi perdonare… Malinconico per la partenza di Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella ...

I Viaggi di Simon Reeve - da giovedì 4 luglio su laf - una serie di documentari sul Mare Nostrum : I Viaggi di Simon Reeve, i nuovi episodi ci portano nel mediterraneo, in Turchia e in Grecia. Da giovedì 4 luglio su laf.Da giovedì 4 luglio 2019 alle ore 21.10 torna su laF (Sky 135) il giornalista BBC e reporter britannico Simon Reeve con i suoi documentari alla scoperta di alcuni dei Paesi più belli del mondo. “I Viaggi di Simon Reeve” punta ora i riflettori sul “Mare Nostrum” con tre reportage suddivisi in 8 episodi ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni giovedì 4 luglio 2019 : Oroscopo segni di Terra 4 luglio: previsioni di domani di Paolo Fox Ci pensa Paolo Fox a svelare l’Oroscopo di domani, 4 luglio, partendo dalle sue previsioni dei segni di Terra (tratte dall’app Astri di Paolo Fox). TORO: sono piuttosto stanchi ed è per questo che l’astrologo consiglia di non strafare al lavoro, ma di prendere tutto con calma e filosofia. VERGINE: i mesi finali di quest’anno saranno decisamente più ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1989 de Il SEGRETO di giovedì 4 luglio 2019: Saul pensa che sia stato il fratello Prudencio a sequestrare Julieta, ma Severo non è d’accordo. Prudencio e Mauricio sono contenti di aver ingannato Saul, Severo e Carmelo e continuano a fare in modo di depistare chiunque sia alla ricerca di Julieta… Mentre Gonzalo lascia definitivamente la villa, Fernando si riprende e Raimundo gli chiede di occuparsi della gestione ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni diciannovesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 4 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: L’ormai vicinissima sentenza del giudice sull’affidamento definitivo del piccolo Bulut non fa che accendere ulteriormente la già forte rivalità tra Hakan e Ferit… Il particolare rapporto che intercorre tra Nazli e Ferit diventa ancora più “strano” e di conseguenza tutti ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 4 luglio 2019: Dopo l’incontro con Brooke, Bill ripensa al loro passato. Intanto la Logan parla con Ridge del fatto che la lotta per l’aumento di budget rischia di creare nuove tensioni tra le loro figlie e gli spiega perché ritiene debba scegliere la Hope For The Future. Hope e Steffy discutono: Steffy ritiene che nei prossimi mesi la sorellastra avrà la maternità su cui concentrarsi, ma ...

L'oroscopo di domani giovedì 4 luglio - primi 6 segni : la Luna sposa il Leone - Ariete vola : L'oroscopo di domani giovedì 4 luglio 2019 è pronto a partire di gran carriera, ben disposto a mettere in chiaro chi potrà contare sull'aiuto delle stelle. Sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali di questo giovedì: in analisi i settori della nostra quotidianità riguardanti l'amore ed il lavoro. Nel nostro caso le odierne 'indagini astrologiche' saranno senz'altro messe in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus ...

L'oroscopo del giorno 4 luglio - previsioni 2ª sestina : giovedì ok Scorpione e Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 luglio 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito al possibile andamento di questo nuovo giovedì. Quest'oggi sotto analisi l'amore e il lavoro influenzati direttamente dall'ingresso della Luna in Leone. Punto di interesse generale, come sempre, l'Astrologia applicata ai sei simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo il pensiero delle stelle? Bene, prima di ...

UNA VITA : anticipazioni puntata di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata 758 di Una VITA di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2019: Flora non intende vendere la pasticceria… Susana va da Ursula per proporre alla devota Cristina Novoa di vendere le immaginette della santa nella sua sartoria; la Dicenta, però, non le permette l’incontro con la mistica… Paquito vede Flora triste e scoraggiata, così cerca di darle conforto… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

Brusco dal vivo a Roma - giovedì 4 luglio il concerto a Sessantotto Village : Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, torna a Roma per una serata all’insegna della musica reggae e dancehall, di cui è uno dei rappresentati di maggior successo in Italia. Il cantante Romano proporrà il meglio della sua lunga discografia: dai primi brani con la Villa Ada Posse (band storica del reggae italiano), ai tormentoni come “Sotto i raggi del sole” e “Ti penso sempre”, ai brani che ne caratterizzano ...