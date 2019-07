Gio Evan a Milano per lo show al Castello Sforzesco | l’intervista di OM | “Il cinema è la

Migranti - PatronagGio : "Ong irrilevanti - da sbarchi fantasma il vero pericolo terrorismo" : "I porti libici non sono da considerarsi sicuri". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio lo spiega in audizione in...

Evangelion su Netflix avrà un nuovo adattamento - per fortuna : rimosso il contestato doppiagGio : Dopo l'arrivo della serie cult Neon Genesis Evangelion su Netflix solo pochi giorni fa, la piattaforma ha deciso di rimuovere temporaneamente la nuova versione del doppiaggio italiano dell’opera. Il drastico provvedimento è arrivato a seguito delle numerose lamentele da parte degli appassionati del cult di animazione giapponese, che hanno manifestato rumorosamente il loro disappunto per il risultato del lavoro di ridoppiaggio della serie ad ...

DoppiagGio Neon Genesis Evangelion - dopo le polemiche Netflix si scusa - : Sandra Rondini La piattaforma streaming ammette l'errore di Doppiaggio nella famosa serie tv anime giapponese e dopo le dure proteste dei fan si scusa su Facebook e promette che presto l'intero serial sarà ridoppiato, rispettando voci e modi di dire originali È polemica sul Doppiaggio proposto da Netflix in italiano per “Neon Genesis Evangelion”. Per problemi di diritti d'autore si è voluto rimettere mano al Doppiaggio originale ...

Neon Genesis Evangelion - dopo le polemiche Netflix rimuove il doppiagGio e si scusa : “Lo rifacciamo” : FQ Magazine Gianfranco Vissani, senza freni a La Vita in Diretta Estate: “I vegani? Sono dei cog***azzi” “Ci avete fatto capire il vero significato di ‘stato di furia’. Quel pochitto che possiamo fare è dirvi che ci dispiace e che il doppiaggio ed i sottotitoli della versione italiana di Neon Genesis Evangelion saranno presto ...

Affido retribuito di bambini - 18 arresti : L'accusa : "Ai minori facevano il lavagGio del cervello usando impulsi elettrici" : Inchiesta "Angeli e Demoni": misure cautelari per il sindaco dem di Bibbiano e altre 17 persone tra cui politici, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti di una onlus di Torino

Neon Genesis Evangelion - il nuovo doppiagGio ha eliminato un rapporto gay? : Altri problemi in vista per Neon Genesis Evangelion: l’anime degli anni Novanta divenuto un culto assoluto in tutto il mondo è sbarcato di recente su Netflix con un nuovo doppiaggio. Nei giorni scorsi in Italia sono sorte diverse critiche per alcune scelte di traduzione che hanno sovvertito delle espressioni ormai del tutto assodate all’interno della fanbase. Ma sembra che anche altre versioni internazionali presentino diversi ...

Intercettazioni - Salvini : “Non è civile che Giornali siamo pieni di pezzi senza rilevanza penale. È da quarto mondo” : Se nella pubblicazione di Intercettazioni “ci sono aspetti che riguardano la vita privata che escono dalla Procura e finiscono in edicola, dovrebbe finire in galera sia chi le fa uscire dalla Procura sia chi le pubblica sui giornali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso del Festival del Lavoro a Milano. “Non è civile che i giornali siano pieni di pezzi di Intercettazioni senza ...

Tassa di sogGiorno : Disabili e caregiver non devano pagarla : La Tassa di soggiorno è una Tassa che viene applicata in molte città italiane quando si soggiorna in una struttura alberghiera. Ma forse non tutti sanno che grazie alle agevolazioni previste dalla Legge 104, i Disabili e i loro accompagnatori non devono pagarla. Che cos’è la Tassa di soggiorno L’imposta di soggiorno, o come è più comunemente chiamata, la Tassa di soggiorno, nasce in seguito alla riforma sul federalismo fiscale che dava la ...

Rosolina Mare. Roy Paci - Gio Evan - il contest per emergenti : Roy Paci, Gio Evan, La Municipàl, Mujeres Creando, Pupi di Surfaro, Kumi Watanabe: un caleidoscopio di musica e ospiti caratterizzerà

Dimagrire in pochi Giorni? Con la bevanda giusta si perde peso - si controlla la glicemia e si previene il diabete : Il caffè verde è ufficialmente entrato a far parte dei prodotti che aiutano a perdere peso, ovviamente insieme ad una dieta equilibrata e al giusto esercizio fisico. Il caffè verde non è altro che ordinario caffè i cui chicchi non vengono tostati, dunque mantengono un colore simile al verde acido. E’ costituito da diversi principi attivi in grado di agire sul nostro metabolismo e in particolare sull’assorbimento degli zuccheri. Il suo ...

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si conoscevano prima : "Un Giorno l'ho vista in costume..." : La finale del Grande Fratello si avvicina e Daniele Dal Moro ha deciso di dare pepe alla vigilia, con qualche succoso retroscena su Martina Nasoni. I due sono stati protagonisti di un costante tira-e-molla, tra momenti di tenerezza e tensione. Entrambi avevano iniziato l'avventura nel reality di Can

Il primi calci dati di nascosto e il sogno Mondiale - Chiara Marchitelli svela : “i miei non volevano che Giocassi” : Il portiere azzurro racconta la sua crescita e i sacrifici compiuti per arrivare fino al Mondiale, rivelando di aver iniziato a giocare a centrocampo Quando era piccola andava al campo di nascosto, perchè i suoi genitori non volevano che giocasse a calcio. Tanti anni dopo, Chiara Marchitelli si è qualificata ai Mondiali in Francia con la Nazionale Italiana, un traguardo pazzesco che non avrebbe immaginato mai di raggiungere. Gioca in ...

Londra - coppia lesbica aggredita su un bus da un gruppo di Giovani : "Volevano che ci baciassimo davanti a loro" : L'immagine che ritrae le due ragazze ferite e con il volto coperto di sangue sta facendo il giro del web

"Non smettevano più - pensavo di morire". Il racconto del Giornalista di Repubblica picchiato dalla polizia : “Ho pensato di morire, non mi vergogno di dirlo. Non smettevano più di picchiarmi, vedo ancora quegli anfibi neri, che mi passavano davanti al volto e, nella testa, mi rimbomba ancora il rumore sordo delle manganellate”. Inizia così la drammatica testimonianza di Stefano Origone, giornalista di Repubblica, picchiato a colpi di manganellate dalla polizia a Genova, durante gli scontri tra CasaPound e un gruppo di ...