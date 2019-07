Giardi Euro u 21 successo per San Marino | buona sinergia con Figc

Biella - cucciolo di sei mesi ucciso a bastonate nel Giardino per rubare oggetti da pochi euro : "Chi ha fatto ciò dovrebbe capire che ha portato via un pezzo di cuore a un bimbo" hanno dichiarato i proprietari del cucciolo. La vittima del terribile assalto è Disel, un esemplare di pastore maremmano di appena sei mesi. I malviventi probabilmente si sono accaniti su di lui: ritrovato con la testa gonfia e tutti i denti spezzati.