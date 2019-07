Gianluca Mastelli | “Lucia Bramieri mi ha lasciato subito dopo aver fatto l’amore con me”

Gianluca MASTELLI/ 'Lucia Bramieri mi ha lasciato dopo aver fatto l'amore con me' : GIANLUCA MASTELLI torna a parlare dopo la decisione di Lucia Bramieri di lasciarlo: l'attacco, 'non mi ha difeso come ha fatto col Telegatto'.

Gianluca Mastelli furioso con Lucia Bramieri : “Mi ha lasciato dopo aver fatto l’amore” : Perché Gianluca Mastelli e Lucia Bramieri si sono lasciati Gianluca Mastelli, ex del Trono Over di Uomini e Donne, è su tutte le furie per la rottura con Lucia Bramieri. Una rottura avvenuta come un fulmine a ciel sereno e che l’ex Cavaliere, così come il pubblico, non si aspettava minimamente. Se l’ex nuora di […] L'articolo Gianluca Mastelli furioso con Lucia Bramieri: “Mi ha lasciato dopo aver fatto ...

Lucia Bramieri all’attacco sui social : frecciatina all’ex Gianluca Mastelli? : Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati: frecciatina all’ex sui social? Tante le critiche che Lucia Bramieri ha dovuto fronteggiare nel salotto di Pomeriggio 5. Causa degli attacchi di molti ospiti della d’Urso, l’ormai ex fidanzato dell’ex gieffina, Gianluca Mastelli. La Bramieri era stata messa più volte in guardia sul comportamento di lui, le […] L'articolo Lucia Bramieri all’attacco sui social: ...

Gianluca Mastelli : 'soffro per Lucia Bramieri'/ Video 'sconsolato' promuove negozi.. : Gianluca Mastelli si mostra sconsolato sui social dopo la fine della storia con Lucia Bramieri e scatena l'ironia del web sponsorizzando negozi...

Lucia Bramieri in lacrime! Colpa di Gianluca Mastelli! : Per quale motivo Lucia Bramieri è in lacrime? Non aveva trovato la felicità accanto all’ex protagonista di Uomini e Donne Gianluca Mastelli? Andiamo a scoprire che cosa è accaduto! La relazione nata da pochi mesi tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli è giunta al capolinea. Ad annunciare la triste novella, è stata proprio la vedova attraverso un post sui social. Quale sarà stata la causa di questa rottura? Molte sono state le persone che ...

Lucia Bramieri single - è finita con Gianluca Mastelli : L'annuncio, a sorpresa, tramite social. Lucia Bramieri, ex gieffina, è tornata single. La storia d'amore con Gianluca Mastelli, sviscerata tra i vari salotti di Barbara D'Urso, è giunta al capolinea, come rivelato dalla stessa Bramieri tramite Instagram. Incominciamo una nuova giornata… Il cuore è a pezzi ma a volte anche con sofferenza è necessario fare delle scelte. I momenti belli resteranno sempre nel cuore ma quando non si sta più bene ...

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati : “Troppe cose successe” : Lucia Bramieri, è finita la relazione con Gianluca Mastelli: l’annuncio su Instagram Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati. La notizia non è arrivata dai salotti di Pomeriggio 5, dove si è spesso parlato di questa storia. Ad annunciare la fine della storia è stata l’ex gieffina, con un post su Instagram. Non conosciamo […] L'articolo Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati: “Troppe cose ...

Lucia Bramieri ha tradito Gianluca Mastelli?/ Foto : bacio con Biagio D'Anelli - ma... : Lucia Bramieri ha tradito il fidanzato Gianluca Mastelli? Spunta il bacio con Biagio D'Anelli, ma lei chiarisce tutto su Instagram.