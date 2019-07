ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ladello Sport questa mattina riprende le indiscrezioni su Maurolanciate ieri da Sky su un possibile incontro lampo traNara ead Ibiza. Il quotidiano giustamente fa notare che nell’epoca dei social e della tecnologia non potremmo mai avere certezze senza un post o almeno una foto. Gli interessati riportano versioni differenti, eppure è così difficile credere ad una casualità in un momento così decisivo per Maurito. Quello che è certo è che la notizia non ha giocato il suo rapporto con i tifosi che già non è splendido. la linea del clanè chiara: non hanno nessuna intenzione di lasciare Milano, anche se è evidente che nel caso dovessero la destinazione Torino sarebbe l’unica che potrebbe interessargli. Intanto il previsto colloqui traNara e Marotta continua a slittare e non per causa del dirigente neroazzurro. L'articolo ...

Gazzetta_it : àmercato, #Inter #Juve: #Paratici-#WandaNara a Ibiza: è il giallo dell'estate - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta di oggi - Juve-Icardi, giallo Ibiza - EuroCairo: 'Sarà un Toro scatenato!' - F… - napolista : Gazzetta: il giallo sull’incontro #Wanda-#Paratici e il futuro di #Icardi L’argentino insiste a volere restare a Mi… -