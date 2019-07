Gazzetta | I dubbi di Cairo sul nuovo canale della Lega Serie A

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Urbanoin un’intervista alladello Sport esprime i suoisulA che dovrebbe nascere in collaborazione con Mediapro «Sulho dei. Non è tutto così semplice come appare. Non è solo un fatto economico. Bisogna valutare il rischio di ingaggiare battaglie che tolgano visibilità al calcio per un periodo lungo. Nelle guerre ci rimettono tutti. Napoleone consigliava: “Lenti nel decidere, veloci nell’agire”. Dobbiamo riflettere bene»ha parlato ancheSupere SuperChampions, argomenti su cui ha portato avanti fin da subito una grande battaglia. «Anche Guardiola, ho letto. Da persona intelligente ha colto l’attaccamento al campanile, alla tradizione. La memoria dei tifosi va rispettata, ma anche l’attendibilitàcompetizione che verrebbe squilibrata dagli introiti enormi di poche. La forza...

