Frosinone | corruzione nello smaltimento rifiuti | 8 arresti e 23 indagati Coinvolti

Frosinone - corruzione e turbativa d’asta : arrestato il sindaco di Cervaro Angelo D’Aliesio e altre quattro persone : Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. Per questo i carabinieri hanno arrestato il sindaco della città, Angelo D’Aliesio, l’ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa è corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa ...