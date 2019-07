Franco Trentalance | “Faccio sesso solo prima delle 20 Ho fatto cilecca sul set solo due

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) “La mattina è il momento migliore per fare. E’ da un paio d’anni che faccionelle ore diurne, mai dopo le 20″: parola di, ex pornoattore con un libro in uscita che si è raccontato nella trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Col porno su internet – ha detto ancora l’ex attore hard – c’è una deriva poco edificante. La rete ha creato mille nicchie di porno, mille specialità. Nel porno tutte le scene, anche quelle più violente, sono concordate con attrice e attori. C’è una fetta di utenza che non avendo confidenza, approcci frequenti con le donne, vuol vedere la donna umiliata. Siccome loro non ci possono arrivare a un certo tipo di donna, la vuole vedere umiliata, violentata. Ma è brutta questa cosa qui. Mentre invece dal mio punto di vista una donna che fae si diverte, non va mai giudicata in ...

