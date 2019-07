France Football | L’Olympique Marsiglia e Nizza interessati al prestito per Ounas

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) A quanto pare lo show dicontro la Tanzania non è passato inosservato, secondo l’edizione odierna di, l’Olympiqueavrebbe intenzione di fare un’offerta per l’ala destra azzurra. Il calciatore algerino del Napoli sarebbe nel mirino del clubse che vorrebbe averlo inper la prossima stagioneN ella Ligue 1senon piacerebbe soltanto all’Olympique, ma anche al. Dopo le prestazioni con la Nazionale algerina in Coppa D’Africa la lista di clubaumenta quali Parma, Atalanta, Sassuolo e Fiorentina. L'articolo: L’OlympiquealperilNapolista.

