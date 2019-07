Fortnite | trapelano in rete le nuove skin sull' evento dedicato a Stranger Things

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019)in passato ha già collaborato con l'industria cinematografica realizzando interessanti eventi a tema, per cui non stupisce che anche adesso sia giunto unniente meno che all'attesissima terza stagione di, serie Netflix molto acclamata dal pubblico.Come riporta Forbes, si tratta di uncrossover tra il gioco e la serie TV, e infatti nella mappa di gioco hanno iniziato a comparire portali che ricordano da vicino quelli per il Sottosopra, mentre anche una serie dia temasono trapelate.Non resta che attendere l'arrivo di questi contenuti nello store di gioco. E voi cosa ne pensate? State notando cambiamenti nella mappa di gioco?Leggi altro...

