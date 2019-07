Football Americano, tragedia per Kendrick Norton: ha perso il braccio in un incidente (Di giovedì 4 luglio 2019) Kendrick Norton, astro nascente del Football Americano, ha avuto un terribile incidente stradale che sembra mettere fine alla sua carriera. Il gigante classe 1997 dei Miami Dolphins stava guidando la sua Ford F-250 quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un muro, finendo addirittura sul tetto di un'abitazione. Nell'incidente il ragazzo ha perso un braccio. Le sue condizioni sono molto gravi, ma fortunatamente Kendrick Norton non è in pericolo di vita. (Di giovedì 4 luglio 2019), astro nascente del, ha avuto un terribilestradale che sembra mettere fine alla sua carriera. Il gigante classe 1997 dei Miami Dolphins stava guidando la sua Ford F-250 quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un muro, finendo addirittura sul tetto di un'abitazione. Nell'il ragazzo haun. Le sue condizioni sono molto gravi, ma fortunatamentenon è in pericolo di vita.

Un gravissimo incidente che quasi certamente pone fine alla sua carriera sportiva. Kendrick Norton, classe 1997 pronto a sfondare nel mondo del football americano con la divisa dei Miami Dolphins, si è reso protagonista di un terribile schianto con la sua auto. La Ford F-250 guidata dal ragazzo è finita contro un muro, e per le conseguenze dell'impatto si è ribaltata concludendo la sua corsa su un tetto. Immediati i soccorsi, che però si sono trovati di fronte ad una scena orribile: il braccio sinistro di Kendrick Norton è stato ritrovato sotto la sua auto. Come evidenziato nell'audio rilasciato poi da fonti vicine alla polizia, i soccorritori hanno avuto non poche difficoltà per recuperare l'arto. In gravi condizioni, il footballer non è in pericolo di vita. La ragazza che era al suo fianco in auto non ha riportato fortunatamente gravi danni.