Fiorentina | Pradè si presenta | “Veretout ha chiesto la cessione | su Chiesa…”

calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Veretout hadi essere ceduto per aumentare il suo livello di competitività. Ci sono più squadre che stanno parlando con noi, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta scritta. Speriamo di trovare una soluzione. Per Chiesa posso dire che quando tornerà dalle vacanze parlerò con lui e con il padre, poi ci metteremo seduti e capiremo le sue intenzioni e quello che ha recepito dal nostro discorso. Ancora non abbiamo avuto con Chiesa nessun contatto. Nessun altro giocatore hadi essere ceduto”. Importanti aggiornamenti sul mercato dellada parte del direttore sportivo Danieleto ufficialmente oggi alla stampa. Inizia un lavoro importante in casa viola, l’intenzione è riscattare l’ultima stagione e costruire una squadra competitiva ma molto dipenderà proprio dalle cessioni. Calciomercato, le ultime trattative: ...

AlfredoPedulla : Incontro #Pradè #Maldini per #Veretout. In linea di massima la #Fiorentina non vorrebbe contropartite, ma vedremo - hbk_89 : RT @claudioruss: Il ds della Fiorentina Daniele Pradè: 'Jordan Veretout ha chiesto di essere ceduto. Ci sono più squadre che stanno parland… - forzaroma : Fiorentina, #Pradè: 'Con #DeRossi rapporto forte ma nessuna offerta. #Veretout ha chiesto la cessione' #ASROMA -